El exetarra Latasa Getaria, en una imagen reciente E. C.

Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria

Cobraba desde hace casi cinco años entre «300 y 600 euros» a cada inquilino por vivir en una casa por la que él pagaba 250 euros

D. González

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:46

La Audiencia Provincial de Álava le acaba de mostrar la puerta de salida. El exetarra Joseba Mikel Latasa Getaria, condenado en los ochenta por el ... asesinato de su compañera de organización 'Yoyes' y uno de los primeros reinsertados de la banda, deberá abandonar en el plazo máximo de dos meses el piso social que oficialmente le concedió Alokabide «el 15 de marzo de 2021» en el barrio vitoriano de Salburua. Una reciente sentencia le cierra la vía judicial después de que en febrero del año pasado se descubriera su fraude inmobiliario.

