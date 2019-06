Así es la Orden de la Jarretera de la que será caballero Felipe VI Se trata de la distinción más prestigiosa del Reino Unido y una de las más exclusivas del mundo EFE Madrid Lunes, 17 junio 2019, 10:17

Felipe VI pasa a formar parte este lunes de la Muy Noble Orden de la Jarretera, considerada la máxima distinción que concede la monarquía británica y una de las más prestigiosas del mundo, en una ceremonia que tiene lugar al mediodía en el Castillo de Windsor, a las afueras de Londres.

El rey se une el selecto grupo de monarcas europeos a los que la reina Isabel II ha otorgado el honor de pertenecer a la noble congregación.

¿Por qué es tan importante la Jarretera?

The Order of the Garter, en inglés, es la orden de caballería más antigua del Reino Unido. La creó Eduardo III de Inglaterra en 1348, pocos años después del comienzo la Guerra de los Cien Años contra Francia.

La congregación, la única que se sigue rigiendo como en la época medieval, está integrada por 24 caballeros o damas, ocho miembros de la familia real británica y varios monarcas europeos, que mantienen la distinción hasta su muerte.

¿Cómo surge la orden?

Como explica a EFE el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, Rafael Domínguez Casas, el monarca británico, que aspiraba a hacerse con el trono francés, necesitaba asegurarse el favor de los nobles a través de una orden con la que le jurasen fidelidad.

Se inspiró en la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda, aunque al tener ésta un componente pagano y situar al rey en igualdad de condiciones, optó por cristianizarla y designar como patronos a la Virgen María y a San Jorge, patrón de Inglaterra. También tomó como referencia la Orden de la Banda que Alfonso XI de Castilla fundó cinco años antes y que concedió a Eduardo III.

¿De dónde viene el nombre de Jarretera?

Como distintivo de la orden, se optó por una liga o jarretera (del francés jarretière) empleada por los militares ingleses que vencieron a los franceses en Crécy (1346), que simbolizaba la lealtad que debía unir a los caballeros. La liga, de color azul y oro, como el escudo heráldico de la Corona francesa, se llevaría atada bajo la rodilla izquierda.

¿Qué lema tiene la orden?

Su lema es «Honi soit qui mal y pensé» (Que se avergüence el que haya pensado mal), que, según Domínguez, responde al desafío de Eduardo III frente a quienes ponían en cuestión su derecho a ser el sucesor al trono de Francia. Existe otra versión, «más bonita», pero sin base creíble -apunta el experto- que habla de que a Juana de Kent, amante del rey, se le cayó la liga en un baile y al detenerse la música, el monarca exclamó la frase.

El lema también está en el escudo del Reino Unido, rodeando los cuatro cuarteles que la componen.

¿Qué otros rasgos tiene?

Otros elementos identificativos de la orden son la toga de terciopelo azul, el sombrero con pluma de avestruz y el escudo de San Jorge.

Una vez que los nuevos caballeros son investidos, salen en procesión junto a Isabel II hacia la capilla para celebrar el capítulo.

¿Cuál es la sede?

La Orden de la Jarretera tiene su sede en el Castillo de Windsor, una residencia de fin de semana de la reina británica situada a las afueras de Londres. La investidura de los nuevos caballeros se hace en el Salón del Trono y, posteriormente, el capítulo se reúne en la capilla de San Jorge, que se empezó a construir en el año en que se fundó la orden.

¿Qué reyes españoles han sido caballeros?

El primero en recibirla fue Alfonso V de Aragón y de Nápoles (1450), al que le siguieron Fernando el Católico; Felipe I «el Hermoso»; Carlos I; Felipe II; Fernando VII, Alfonso XII, Alfonso XIII y Juan Carlos I, investido en 1989.

¿Hay mujeres en la orden?

La primera que fue investida fue Felipa d'Hainaut, la mujer de Eduardo III, en 1358 y en 1509 se acordó concederla solo a los hombres. Esta regla se rompió en 1987, cuando ingresó la entonces primera ministra, Margaret Thatcher. En la actualidad, entre las damas, están las reinas Margarita de Dinamarca y Beatriz de Holanda.

¿Qué equivalentes tiene la Jarretera?

La orden inglesa esta considerada la más prestigiosa del mundo junto con la del Toisón de Oro, que se creó posteriormente, en 1430, en Borgoña a cargo de Felipe «el Bueno». El Toisón de Oro la concede el rey de España, aunque con la guerra de Sucesión a comienzos del siglo XVIII, se escindió y se creó una rama austríaca.