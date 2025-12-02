La oposición plantea cambios por 1.400 millones en el Presupuesto vasco tras romper el diálogo

Los Presupuestos vascos para el año que viene, valorados en 16.378 millones de euros, se aprobarán definitivamente el próximo 23 de diciembre tras casi ... dos meses de tramitación parlamentaria en los que previsiblemente no habrá cambiado casi nada. Todos los grupos de la oposición han descartado llegar a un gran acuerdo con el Gobierno de Imanol Pradales y han registrado ya sendas enmiendas a la totalidad para mostrar que rechazan de plano sus números. En paralelo, EH Bildu, PP y Sumar han presentado correcciones parciales que suman un total de 1.428 millones de euros, aunque una vez roto el diálogo nada parece indicar que vayan a ser aceptadas.

EH Bildu, que basó su plataforma negociadora en un fondo de 1.000 millones para la promoción de vivienda pública, ha planteado 13 cambios de partidas por 9 millones para iniciativas en torno al euskera, la segregación escolar, la transición energética y la modernización del sistema institucional. La coalición soberanista asume que son modificaciones de «poco monto económico», máxime si se tiene en cuenta cuál era su planteamiento inicial y su crítica al modelo de PNV y PSE-EE. Aun así, les concede «gran calado político» y considera que pueden llegar a encauzar «acuerdos de país» pese a no haberse podido alcanzar un pacto puramente presupuestario.

El PP ha sido, de largo, el grupo que más enmiendas parciales ha presentado. Sus 1.122 propuestas supondrían cambios valorados en 503 millones. Según explicaron ayer Laura Garrido y Álvaro Gotxi, sus propuestas se encaminan a «reducir el gasto corriente» y «aumentar las partidas destinadas a solucionar las principales preocupaciones de la ciudadanía». Algunas de las medidas son para acelerar la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler, combatir la okupación, instalar cámaras de seguridad en municipios de menos de 5.000 habitantes, adquirir un tercer helicóptero para la Ertzaintza o paliar la falta de sanitarios.

Por último, Sumar es el que realiza la mayor de las impugnaciones a las Cuentas diseñadas por el consejero Noël d'Anjou. Aunque el número de enmiendas es más bien discreto en comparación con las del PP, en concreto 69, el montante económico es el más elevado al alcanzar los 916 millones. La coalición de izquierdas propone fortalecer las partidas para Alokabide, movilidad sostenible, la educación pública, la UPV/EHU, la Atención Primaria y la red de salud mental de Osakidetza, y plantea además un programa piloto para una renta básica universal. El otro integrante del Grupo Mixto, Vox, se ha limitado a presentar la enmienda a la totalidad, sin cambios parciales.

También PNV y PSE-EE, cuyo Gobierno de coalición es el impulsor de los Presupuestos, han acudido al registro para hacer retoques mínimos. El único cambio de partida se sitúa en los 450.000 euros consignados para las finales de rugby en Bilbao y la corrección es para cambiar el receptor: la entidad Bilbao Ekintza en detrimento de la Federación Vasca de Rugby. Jeltzales y socialistas también han pulido la redacción en seis puntos del articulado. El proyecto, con estos últimos cambios garantizados, será ratificado en un pleno extraordinario el día 23, pero primero pasarán el filtro de la comisión el 12. Tres días antes, el 9, los partidos del Gobierno tumbarán las cuatro enmiendas a la totalidad de la oposición.