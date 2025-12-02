El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, saluda a Laura Garrido y Álvaro Gotxi, del PP. Blanca Castillo

La oposición plantea cambios por 1.400 millones en el Presupuesto vasco tras romper el diálogo

PNV y PSE presentan autoenmiendas para hacer retoques mínimos en el proyecto, que se aprobará sin ningún apoyo complementario

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:22

Los Presupuestos vascos para el año que viene, valorados en 16.378 millones de euros, se aprobarán definitivamente el próximo 23 de diciembre tras casi ... dos meses de tramitación parlamentaria en los que previsiblemente no habrá cambiado casi nada. Todos los grupos de la oposición han descartado llegar a un gran acuerdo con el Gobierno de Imanol Pradales y han registrado ya sendas enmiendas a la totalidad para mostrar que rechazan de plano sus números. En paralelo, EH Bildu, PP y Sumar han presentado correcciones parciales que suman un total de 1.428 millones de euros, aunque una vez roto el diálogo nada parece indicar que vayan a ser aceptadas.

