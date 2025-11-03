La oposición aleja un pacto sobre los Presupuestos vascos antes de comenzar la negociación

Las negociaciones comenzarán formalmente la semana que viene, una vez que todos los consejeros hayan desfilado por el Parlamento para explicar sus números, pero las ... opciones de que los Presupuestos vascos de 2026 cuenten con más apoyos que los de PNV y PSE-EE se van reduciendo a marchas forzadas. EH Bildu, PP y Sumar han mostrado este lunes cierta disposición para abrir conversaciones con el Gabinete de Imanol Pradales, aunque sus severas críticas al proyecto, dotado con 16.378 millones de euros, limitan el margen de maniobra ante un Ejecutivo autonómico que pide «abandonar los intereses partidistas» para alcanzar un acuerdo.

El máximo responsable de los números, el consejero Noël d'Anjou, ha inaugurado la ronda de comparecencias, que se extenderá hasta el jueves. En su intervención, el titular de Hacienda y Finanzas ha defendido que el proyecto «garantiza la sostenibilidad económica de la gestión pública» y que representa «un compromiso con la estabilidad de los servicios públicos, la protección del bienestar de todas las personas y con la garantía de que nadie quede atrás». También ha hecho hincapié e las inversiones financiadas con recursos propios, que ascienden a 1.730 millones, un 12,4% más que este año.

Más allá de la defensa de las Cuentas que ya había hecho la semana pasada en su presentación, D'Anjou ha querido lanzar una invitación a EH Bildu, PP y Sumar –se excluye una vez más a Vox– para «explorar posibles alianzas» en la ronda de reuniones que se celebrará la semana que viene. El consejero dice afrontar las negociaciones desde una poisicón en la que «no hay condiciones previas». Eso sí, ha advertido de que todos los agentes que participen en ellas deben mostrar «altura de miras» y «sinceridad» a la hora de buscar «aquello que nos une» con el fin de llegar a acuerdos: «Sólo hace falta voluntad política».

En la oposición, existe la clásica disposición de cortesía para hablar, pero no mucho más. EH Bildu cuestiona incluso que los Presupuestos presentados para el año que viene puedan contar con la etiqueta de «expansivos», tal y como dice el Gobierno vasco, y critica que no son capaces de «hacer frente a las necesidades sociales y económicas» de Euskadi. El portavoz parlamentario, Pello Otxandiano, ha llegado a dibujar una situación de «desequilibrio presupuestario» porque «no tendremos ingresos suficientes para mantener los servicios públicos tal y como los conocemos hoy».

La coalición soberanista advierte de que el crecimiento anunciado en dos áreas en concreto, Vivienda y Seguridad, se sustenta en «recortes en otras igualmente sensibles». Por ejemplo, Otxandiano ha señalado una reducción del 4,5% en el dinero otorgado a Bienestar, Juventud y Reto Demográfico «a pesar del grave problema que tenemos con la emancipación juvenil». En cualquier caso, la formación abertzale mantiene sobre la mesa su propuesta de negociación, basada en medidas sobre vivienda, para poder llegar a un acuerdo: «Quedamos a la espera de la llamada del Gobierno para presentársela».

Tampoco el resto de formaciones de la oposición han valorado demasiado el proyecto presupuestario del Ejecutivo autonómico. Por el PP, Álvaro Gotxi se ha mostrado dispuesto a «mejorar» los números, pero se ha centrado en denunciar el crecimiento en la plantilla de altos cargos. «Hay muchos ciudadanos que están fritos de pagar y pagar, y de ver que sus impuestos acaban sufragando altos cargos y personal eventual», ha dicho. El consejero D'Anjou, como respuesta, ha explicado que esos trabajadores representan solamente el 0,17% del montante total.

Por parte de Sumar, Jon Hernández ha lamentado que las Cuentas de PNV y PSE-EE «no son ambiciosas» y ha advertido de que las diferencias de enfoque «van a dificultar» las negociaciones, a las que en todo caso asistirá. A esas conversaciones no asistirá Vox, que ya en la pasada legislatura fue excluido de estas rondas institucionales por Iñigo Urkullu y ahora Pradales mantiene la misma posición. La parlamentaria de la formación de extrema derecha, Amaia Martínez, ha dejado claro aun así que los Presupuestos «no son expansivos ni ambiciosos».