El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, ha presentado este lunes el proyecto en el Parlamento vasco.

La oposición aleja un pacto sobre los Presupuestos vascos antes de comenzar la negociación

El consejero D'Anjou reclama «altura de miras» y «sinceridad» a Bildu, PP y Sumar para poder alcanzar un acuerdo

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

Las negociaciones comenzarán formalmente la semana que viene, una vez que todos los consejeros hayan desfilado por el Parlamento para explicar sus números, pero las ... opciones de que los Presupuestos vascos de 2026 cuenten con más apoyos que los de PNV y PSE-EE se van reduciendo a marchas forzadas. EH Bildu, PP y Sumar han mostrado este lunes cierta disposición para abrir conversaciones con el Gabinete de Imanol Pradales, aunque sus severas críticas al proyecto, dotado con 16.378 millones de euros, limitan el margen de maniobra ante un Ejecutivo autonómico que pide «abandonar los intereses partidistas» para alcanzar un acuerdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  4. 4

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8

    Las dudas del Gobierno vasco frenan el gran parque empresarial alimentario de Bizkaia
  9. 9 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  10. 10 El verdadero motivo por el que Richard Gere y Alejandra Silva se van de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La oposición aleja un pacto sobre los Presupuestos vascos antes de comenzar la negociación

La oposición aleja un pacto sobre los Presupuestos vascos antes de comenzar la negociación