PNV y EH Bildu llevan su batalla a la universidad

«La universidad ya estaba politizada de antes. El asunto es que ahora la dirigen». «No se dan cuenta de que obtuvimos el 75% del ... voto real en las elecciones. Eso quiere decir que, de acuerdo con la sociología vasca, nos tuvo que apoyar gente de Bildu, del PNV, del PSE y hasta del PP. Esto no va de ideologías, sino de un descontento transversal que nos ha puesto al límite». Son dos opiniones recabadas esta semana –una en el nacionalismo gobernante, la otra en el entorno del equipo rectoral comandado por Joxerramon Bengoetxea, en el cargo desde hace un año– tras el choque institucional de primera magnitud entre la UPV/EHU y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, a cuenta de la financiación de la institución académica.

El pulso que la universidad pública y el Gobierno vasco han sostenido en los últimos días, y que ha escalado en intensidad como nunca antes, oculta, en realidad, algo más que una cuestión meramente presupuestaria: de un lado, el intento del PNV de neutralizar la apuesta de EHBildu por la plena homologación institucional del soberanismo de izquierdas en todos los «centros de poder» de Euskadi; del otro, la voluntad de la izquierda abertzale de subrayar su antagonismo con el nacionalismo gobernante pero en un tono puramente pragmático y con la única voluntad, aparentemente, de «elevar el debate» público y asegurar el futuro de las nuevas generaciones.

En esos términos se ha pronunciado Arnaldo Otegi esta semana al ser preguntado sobre el asunto, al que ha negado motivaciones políticas porque, en su opinión, los problemas de infrananciación de la UPV/EHU son anteriores a la llegada de Bengoetxea, a quien en medios académicos y políticos se sitúa en el entorno de la izquierda abertzale por su pasado en EA (integrada en Bildu), igual que a muchos de sus colaboradores se les ubica en la ortodoxia de la izquierda abertzale. «Son pata negra», opinan en el PNV. En todo caso, si la confrontación fuese de raíz política, concedió el secretario general de EH Bildu, habría que «desdramatizarla» porque «los debates nos hacen mejores».

A partir de ahí, Otegi insistió en que invertir en educación es invertir «en futuro», se alineó sin medias tintas con las posiciones del equipo directivo e incluso hizo suyos algunos de los argumentos más llamativos que estos días manejan para alertar sobre lo «sangrante» de su situación financiera. Por ejemplo, el que alude a la necesidad de los docentes más jóvenes de acudir a los «servicios sociales» para poder «vivir dignamente» porque «hasta los 40 años cobran 8.000 euros menos que un profesor de instituto». No ha sido el único referente de su espacio político que lo ha denunciado: el histórico exdirigente de Batasuna y Sortu Joseba Permach, docente a su vez del Departamento de Sociología, tuiteó el mismo martes, nada más saltar la polémica, que no hay nada de «hiperbólico» –la palabra que utilizó el consejero Pérez Iglesias en la entrada de su blog que prendió la mecha– en denunciar que «muchos profesores cobran menos que los de secundaria, hay un problema grave de falta de personal docente y administrativo y edificios con goteras».

Precariedad

Permach, que imparte, en euskera, el 'Máster en Soberanía en los Pueblos de Europa' junto a, entre otros, la vicerrectora del campus de Bizkaia y Comunicación, Estitxu Garai, o Joseba Sarrionaindia –fue polémica la charla de fin de máster a mediados del año pasado de la exetarra Ainhoa Ozaeta, con la condena cumplida y hoy ya profesora del Departamento de Economía y Gestión– ponía así de manifiesto las tres quejas principales del rectorado. El equipo dirigente insiste también en los bajos salarios y la precariedad al inicio de la carrera académica, pese a que la UPV/EHU es la segunda universidad de España con los gastos más elevados, casi 9.000 euros por alumno –en parte porque los emolumentos suben sustancialmente con la antigüedad y los llamados 'euskotramos' y en parte porque todas las carreras se ofertan en formato bilingüe–; en las dificultades que eso implica para «atraer talento» y en las carencias administrativas, que –denuncian– obligan a catedráticos que obtienen proyectos de investigación a sufrirlos como una «condena» por la falta de personal de apoyo. El lamento se reproduce con el cierre de grifo para acometer mejoras estructurales, que sitúan en 2 euros por metro cuadrado frente al «criterio técnico» que aconseja invertir 30; lo obsoleto de la aplicación informática o las temperaturas inadecuadas.

Para el Gobierno vasco, todo se reduce, en cambio, al intento de convertir a la UPV/EHU en «ariete político» que denunció Pérez Iglesias, por variadas razones. En esa clave leen en el PNV la sucesión de titulares que el nuevo equipo rectoral ha brindado desde su llegada. Ha sido noticia el cambio de nombre al prescindir de la sigla en castellano en la nomenclatura oficial; la decisión de revisar los convenios con las empresas vascas que colaboren conIsrael, que supone declinar la participación en proyectos de investigación dotados hasta con 247 millones de euros, o la suspensión de la conferencia de dos ertzainas en la facultad de Criminología. Una denuncia del departamento de Seguridad que enfada especialmente al equipo directivo porque creen que se ha manipulado la decisión de los propios agentes –y alumnos– de no ofrecer la charla.

El consejero ha mencionado esta semana la coincidencia temporal –«casualidades, las justas»– entre la intervención del rector en la que pidió elevar la aportación pública hasta los 607 millones (200 más de lo previsto) con la comparecencia parlamentaria de varios miembros del consejo de estudiantes a petición de Bildu y de representantes de LAB. Más sospechas: «La mayoría del dinero que se pide es para subir salarios vía complementos», abundan fuentes gubernamentales, que recuerdan, asimismo, que el rector hizo un reenvío masivo por correo electrónico de su comparecencia a profesores y alumnos. «Lo que se busca es crear un clima determinado», abundan, y «generar frustración» ante la imposibilidad de atender una subida del 80%, «muy alejada» de las variaciones interanuales habituales.

Una manera, creen en la órbita jeltzale, de que eche raíces el voto de castigo al PNV también en la universidad. «La cuestión no es la financiación», insisten. La contraparte lo niega categóricamente y aduce que ese clima «ya existe» y es la razón por la que su plancha ganó las elecciones. Entre el profesorado sorprende que Bengoetxea saliera «de la noche a la mañana» cuando el Presupuesto ya estaba cerrado. «Las cosas se gestionan de otra forma», opina un exintegrante de un anterior equipo rectoral, que llama la atención asimismo sobre la pérdida de potencia investigadora de la UPV /EHU en dirección a organismos comoIkerbasque al dar prioridad al perfil de euskera de los docentes. «Eso hay que tenerlo en cuenta cuando se apela a invertir un 1% del PIB porque el esfuerzo dedicado a investigación es menor», opina.

«Falta de proyecto»

En el Ejecutivo aún se cargan de más argumentos para justificar lo que ven como una maniobra política «para ocultar la falta de proyecto académico»: el año pasado, recién llegado Bengoetxea al rectorado, nadie reclamó desde la oposición, recuerdan, un aumento de la financiación. Además, reprochan, hay partidas que la universidad no estaría utilizando porque «no ejecuta» las correspondientes licitaciones.

Hay quien va más allá y ve en la universidad pública otro espacio más de «blanqueamiento», en este caso «intelectual», de la izquierda abertzale. «Ya tienen los sindicatos, la calle, una imagen más fresca. Ahora buscan justificar intelectualmente su trayectoria», abundan. Lo cierto es que en la ponencia aprobada en el congreso que EHBildu celebró en 2021 se abogaba por la «penetración» del «soberanismo» en «todas las instituciones públicas y centros de poder» para así «poder hacer país y nación». El documento hablaba de «acumulación de poder a favor de la soberanía popular». La propia vicerrectora decía en una entrevista con este periódico en enero que la UPV/EHU debe «jugar un papel fundamental en la construcción del país».

De lo que no cabe duda es que las versiones de unos y otros son como la noche y el día. En la semana en que han aparecido pintadas amenazantes contra el profesor Carlos Martínez Gorriarán y el rector Bengoetxea ha anunciado un «protocolo de convivencia», unos elogian el clima, «más sosegado que nunca», en los campus vascos. Otros, lo rebaten: «Es una falsa paz», dice un veterano profesor.