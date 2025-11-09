El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EEl rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, con el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias en la SSemana de la Ciencia. Jordi Alemany

PNV y EH Bildu llevan su batalla a la universidad

El Gobierno vasco ve en las exigencias de financiación del rector un intento de generar «un clima» contrario al nacionalismo gobernante. La izquierda abertzale niega la mayor

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

«La universidad ya estaba politizada de antes. El asunto es que ahora la dirigen». «No se dan cuenta de que obtuvimos el 75% del ... voto real en las elecciones. Eso quiere decir que, de acuerdo con la sociología vasca, nos tuvo que apoyar gente de Bildu, del PNV, del PSE y hasta del PP. Esto no va de ideologías, sino de un descontento transversal que nos ha puesto al límite». Son dos opiniones recabadas esta semana –una en el nacionalismo gobernante, la otra en el entorno del equipo rectoral comandado por Joxerramon Bengoetxea, en el cargo desde hace un año– tras el choque institucional de primera magnitud entre la UPV/EHU y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, a cuenta de la financiación de la institución académica.

