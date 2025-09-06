El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las protestas propalestinas obligaron a modificar la llegada en la etapa de la Vuelta en Bilbao. Europa Press
Análisis

Palestina, una patata caliente en Euskadi

El impacto emocional de la hambruna en Gaza da bazas a Bildu para monopolizar el debate público, mientras el PNV se ve forzado a hacer equilibrios

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:16

Que el pañuelo palestino fuera una prenda habitual en sectores muy determinados de la población vasca en un contexto muy concreto y en un período ... de tiempo también delimitado no es casual. En los ochenta, milicianos palestinos y miembros de ETA compartieron campos de entrenamiento en Yemen, donde miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina aleccionaban a los etarras en el manejo de los AK-47 rusos o en las teorías contra el «imperialismo capitalista». Por su parte, la izquierda abertzale ha mantenido históricamente una intensa relación con la OLP hasta la actualidad: al último congreso de EH Bildu en febrero acudieron representantes de las principales organizaciones políticas para la liberación de Palestina: Fatah, el Frente Popular y el Frente Democrático.

