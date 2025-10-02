El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El diputado de la Chunta Aragonesista Jorge Pueyo

¿Está desnudo el rey?

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Jueves, 2 de octubre 2025

AJorge Pueyo se le conocía hasta ahora como 'el Broncano aragonés' porque, además de abogado especialista en Derecho Mercantil, activista, divulgador y diputado de la ... Chunta, este polifacético treintañero tiene también su propio 'late night' en el que hace entrevistas en aragonés, catalán y castellano a personalidades del territorio.Todo un personaje, sí, a cuyo extenso currículum añade desde esta semana el haber sido el único que, desde la órbita del Gobierno de Pedro Sánchez –como miembro del grupo parlamentario de Sumar–, se ha atrevido a señalar, como el niño del cuento de Andersen, que igual resulta que el rey está desnudo.

