Pedro Sánchez y Aitor Esteban se saludan en el Congreso de los Diputados. EFE

Cuentas o elecciones, esa es la cuestión

Los socios de Sánchez, escépticos sobre la inminente negociación de Presupuestos, se preparan para todo, incluidas unas generales en primavera u otoño de 2026

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:04

Podemos no es, hoy por hoy, el socio más leal de Pedro Sánchez y se puede incluso descartar que sea un potencial aliado de su ... Gobierno. Hace tiempo que los morados hacen oposición al presidente y, por extensión, a Sumar, con el indisimulado objetivo de 'comerse' a la plataforma de Yolanda Díaz, reverdecer laureles y erigirse en referente de la izquierda a la izquierda del PSOE. Es de esperar, de hecho, que la negociación de los Presupuestos Generales del Estado que Sánchez encarará a la vuelta de las vacaciones encalle, entre otras cosas, por el veto de los morados.

