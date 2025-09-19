El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi, y el lehendakari, Imanol Pradales. Manu Cecilio

En los bares no se habla del nuevo estatus

Pradales asume riesgos al poner plazos a la reforma del autogobierno aunque, en realidad, da igual: en nueve meses las Cortes pueden estar disueltas

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:00

Hoy la gente en su casa no está siguiendo este debate, no vamos a ser líderes de audiencia», ironizó ayer el portavoz del PNV, Joseba ... Díez Antxustegi, a esa hora de la tarde, calurosa por demás, propicia para la siesta y la holganza. Y reclamó treinta minutos después, al cierre de su intervención, «valentía» para hablar en el Parlamento de lo mismo que la gente comenta «en las fábricas y en los bares». No especificó a qué se refería -se pudo intuir- pero desde luego es fácil apostar que las calles de Euskadi no bullen con la urgencia de aprobar un nuevo estatus antes de que lleguen los «tiempos oscuros» que vaticina el lehendakari. Un eufemismo para referirse a la posibilidad, plausible por otra parte, de que la 'era Sánchez' toque a su fin más pronto que tarde.

Espacios grises

