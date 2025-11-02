El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Comparecencia conjunta de Aitor Esteban y Eneko Andueza el pasado mes de junio en el Parlamento vasco. Rafa Gutiérrez

El alejamiento PNV-PSE, ¿aroma a fin de ciclo?

Al choque permanente en política lingüística y migratoria se añade la escenificación pública sin complejos de su creciente distancia

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

Están pasando cosas». La impresión entre los dirigentes del PNV es diáfana: algo se está moviendo y tiene mucho que ver con los compañeros de ... viaje que el PSE-EE decida elegir para el nuevo ciclo político que se abrirá en Euskadi a partir de la primavera de 2027, cuando se celebren las elecciones municipales y forales, preludio de la «madre de todas las batallas», las autonómicas de 2028. Para los socialistas, en cambio, es el socio mayoritario del Gobierno vasco, el PNV, el que, presa del «vértigo» electoral, pone 'ojitos' a EH Bildu en cuestiones «identitarias», lo que abona la «desconfianza» y constata un «distanciamiento evidente» que ninguno de los dos se molesta en negar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en el hospital Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  4. 4

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  5. 5

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas
  6. 6 Horóscopo diario, 2 de noviembre de 2025
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado riega de millones un municipio conocido por sus cuevas: comprobar resultados del 1 de noviembre
  8. 8

    El Athletic ficha a una promesa del Bermeo que sigue los pasos de Jauregizar
  9. 9 Retenciones en la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
  10. 10 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El alejamiento PNV-PSE, ¿aroma a fin de ciclo?

El alejamiento PNV-PSE, ¿aroma a fin de ciclo?