El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Efe

Los obispos sobre el veto en Jumilla: «Atenta contra los derechos fundamentales y afecta a todas las confesiones»

«Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa», señala la Conferencia Episcopal

T. Nieva

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:24

Los obispos españoles se han unido este jueves a la postura de la Comisión Islámica de España, que ha pedido a los poderes públicos que ... garanticen el derecho a la libertad religiosa, tras la moción aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla que pide al Gobierno local prohibir en instalaciones deportivas cualquier actividad ajena a las mismas.

