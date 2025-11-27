El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos de las placas colocadas este jueves en Durango.

Nueve placas en memoria de los asesinados por ETA en Durango

PNV, PSE y PP aprobaron su colocación a petición del popular Carlos García

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

Los nueve durangueses que fueron asesinados por ETA tienen desde este jueves una placa en su memoria en la localidad. El Ayuntamiento rinde tributo con ellas a Epifanio Benito, Pedro Ruiz, Dámaso Sánchez, José Mari Urquizu, Sergio Canal, José Antonio Merenciano, Jesús Hernando, Pedro Ballesteros y Jesús Mari Pedrosa. La colocación ha sido posible gracias al acuerdo presupuestario alcanzado por PNV, PSE y PP. Fue el edil del PP Carlos García quien hizo la propuesta, uno de los objetivos de los populares en este mandato.

En el Consistorio se ha celebrado una recepción a los familiares. Al acto han acudido ediles de todos los partidos con representación, según la nota pública. Los ediles han recibido a los familiares, a los que han hecho entrega de un recuerdo, y les han acompañado para inaugurar las placas. Este jueves se han inaugurado las de aquellas personas tiroteadas por ETA en Durango y posteriormente se hará lo mismo con las personas nacidas en la localidad que fueron asesinadas en otros lugares.

Cada placa, instalada en el suelo y en un espacio público donde la víctima a la que hace mención fue asesinada, recoge el nombre y los dos apellidos de la persona, la referencia «Víctima de» y el año del asesinato. Además, incorpora un código QR que lleva a su ficha biográfica. Todas están en euskera y castellano.

«La colocación de elementos memoriales en el espacio público constituye un ejercicio de reconocimiento y reparación simbólica hacia las víctimas, y responde al derecho que les asiste a ser públicamente recordadas. La reparación, además de sus dimensiones materiales, necesita de gestos simbólicos que permitan restaurar el equilibrio social, reconociendo la dignidad de las víctimas y otorgándoles el lugar que merecen en la memoria colectiva de Durango», recuerda la nota del Consistorio, liderado por la jeltzale Mireia Elkoroiribe. Es un paso más hacia «una memoria pública comprometida con los derechos humanos, el reconocimiento de las víctimas y la convivencia democrática».

Carlos García, cuyo voto fue clave para que el PNV arrebatara la Alcaldía a EH Bildu, había prometido que Durango colocaría las placas en la última campaña electoral en un acto allí con Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, que ocupó un puesto en la listas municipales del PP y que hoy le ha acompañado por las calles de la localidad. Este jueves también han asistido otras víctimas como Josu Puelles y Nerea Barrios.

Ubicación de cada una de las placas en Durango.

Placas para asesinados por ETA:

1. Epifanio Benito Vidal Vázquez (25/10/1978)

2. Pedro Ruiz Rodríguez (28/04/1979)

3. Dámaso Sánchez Soto (24/03/1980)

4. José Mari Urquizu Goyogana (13/09/1980)

5. Sergio Canal Canal (03/10/1980)

6. José Antonio Merenciano Ruiz (03/10/1980)

7. Jesús Hernando Ortega (03/10/1980)

8. Pedro Ballesteros Rodríguez (19/03/1988)

9. Jesús María Pedrosa Urquiza (04/06/2000)

