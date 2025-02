Ayuso tacha de «agresión» el golpe de un cámara a su pareja a la salida de los juzgados

Bruno Vergara Lunes, 24 de febrero 2025, 14:26 | Actualizado 15:10h. Comenta Compartir

Accidentada salida del novio de Isabel Díaz Ayuso de los juzgados. Alberto González Amador, que se ha negado este lunes a declarar ante la jueza por consejo de su defensa, ha sufrido un golpe en la cabeza al darse con un cámara de televisión tras ser abordado por un grupo de periodistas. De inmediato, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tachado de «agresión» lo sucedido. Además, ha comparado la forma de acceder a la sede judicial de su pareja con la de Begoña Gómez, mujer del presidente Sánchez. «Me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de políticos, de según qué políticos. Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, le ha agredido porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto», ha denunciado en declaraciones realizadas en Extremadura.

Todo ha ocurrido a la salida del juzgado. González Amador caminaba junto a su abogado cuando un cámara no ha visto a la pareja de Ayuso y se ha golpeado contra él con tal mala suerte de darle en la frente. Al empresario se le ha visto muy dolorido por el golpe. Se ha llevado la mano a la parte superior de la cabeza. Al parecer, en un primer vistazo, no se ha producido ninguna herida, aunque sí un duro impacto.

El novio de la presidenta Madrid se negó a declarar este lunes en su primera comparecencia ante la jueza que le investiga por fraude fiscal, en un caso que domina la política española desde hace meses. Tras cuatro comparecencias suspendidas, el empresario se sentó finalmente ante la jueza, pero se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados.

González Amador, que denunció el caso de las filtraciones a los tribunales, lo que ha provocado la apertura de la investigación contra el fiscal general, es sospechoso de haber defraudado al fisco español 350.000 euros (366.000 dólares) en los años 2020 y 2021. Su empresa prestaba servicios sanitarios y vio cómo sus ingresos se disparaban durante la pandemia del Covid-19.

Poco después, Ayuso ha cargado también contra la delegación de Gobierno por este episodio. «No ha sido capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras. Que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible. ¿Y qué pasaría si fuera la mujer o el marido de cualquier ministro o un asesor de cualquier ministro? ¿Qué no estaría ocurriendo en España? ¿Por qué tenemos que pasar por esto todos los demás?», se ha preguntado.