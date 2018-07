Los nervios del PNV Los jeltzales actúan como si creyeran que la legislatura española está casi agotada o como si dudaran del acierto de su estrategia ALBERTO AYALA Miércoles, 1 agosto 2018, 00:50

El PNV transmite una cierta sensación de sentirse nervioso, un punto desconcertado. No digo que lo esté, digo que aparenta. Y razones, ciertamente, no le faltan para ello.

Cuando has navegado años con viento favorable. Cuando en cada puerto en que has atracado te han recibido casi con honores. Cuando has visto que tu navío carecía de competidor en el entorno y te has permitido viajar a otras latitudes a realizar exhibiciones generosamente retribuidas, no debe ser agradable que aparezcan nubarrones en el horizonte. Y han aparecido.

No conozco a ninguna organización que no se revuelva inquieta cuando juzgan por corrupción a los suyos. Y menos si son veinte los que se sientan en el banquillo, incluido uno de los más prometedores exburukides del partido, como le ocurre al PNV con el 'caso De Miguel'.

Tampoco debe ser para tirar cohetes que un Gobierno con una notable hoja de servicios, como el que preside el lehendakari Urkullu, deba asumir que ha fallado gravemente a los ciudadanos y que ha sido incapaz de hacer una oferta pública de empleo en Osakidetza sin tacha. Que se la han colado. Parece que algunos médicos. Parece.

Yo también me desgañitaría en explicar las prevenciones que adopté. Y me enfadaría, mucho. Conmigo mismo. Pero, al final, en vez de arrojar la piedra hacia terceros como han hecho -y escrito- algunos, asumiría que la realidad incontestable es que no he respondido a la confianza que se había depositado en mí y yo en mi equipo y, concluidas las indagaciones hasta donde se pueda, pediría perdón y conjugaría el verbo dimitir.

Pero es que no me extraña que en Sabin Etxea exista cierta inquietud si a lo anterior añadimos que pintan bastos en relación con la gran apuesta política del PNV para la actual legislatura y para el futuro inmediato: la consecución de un gran pacto que permita la aprobación de un nuevo Estatuto que sustituya al de Gernika y que aumente y dé solidez al marco competencial vasco.

El PNV arrancó con la promesa de buscar un pacto transversal. Se suponía que por convicción. Y sin duda por interés. De lo contrario no existiría posibilidad de que recibiera el plácet del Parlamento español.

Entonces sucedió que después de meses de hablar mucho, marear la perdiz más y negociar parece que menos, lo que salió del grupo de trabajo creado al efecto en el Parlamento de Vitoria fue un texto soberanista avalado por la mayoría abertzale, intragable para el resto.

Cuando llegaron las críticas a un planteamiento tan soberanista como legítimo, Sabin Etxea volvió a demostrar que encajar no figura entre sus evidentes virtudes. Pero eso sí, ofreció rebajar el documento para intentar ampliar el abanico de apoyos.

Y en esas estábamos, y no dudo que sigamos estando, cuando ayer llegó el aviso de Andoni Ortuzar a Elkarrekin Podemos y a sus socios del PSE. Que sí, que siguen dispuestos a cambios, pero que sepan que la reforma del Estatuto avanzará en el Parlamento «con o sin ellos».

¿Usted emplea esos modos cuando invita a alguien a algo? Yo no, pero allá cada uno.

¿Será que el PNV, ahora sí, da por amortizado al recién nacido Gobierno Sánchez, piensa que estamos abocados a elecciones generales y ha llegado a la conclusión de que le conviene presentarse con un pacto con EH Bildu, aun a riesgo de perder votantes moderados?

¿O tendrá dificultades en su casa, por ejemplo con los soberanistas de Joseba Egibar y con muchos militantes de a pie, para suavizar el documento hasta donde puede encontrar el 'sí' de Elkarrekin Podemos y del PSE?

¿O todo serán sensaciones erróneas por la proximidad de las vacaciones y la inminente llegada de la ola de calor?