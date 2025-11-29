El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

El que fuera tercer presidente del Consell y máximo responsable de la extinta Bancaja ha fallecido a los 73 años

Arturo Checa y Burguera

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:43

Comenta

José Luis Olivas, el que fuera tercer presidente de la etapa autonómica de la Generalitat Valenciana, ha fallecido a los 73 años de edad, tal ... y como han confirmado fuentes de su entorno. Tuvo un breve paso por la presidencia de la Generalitat, ocho meses entre 2002 y 2003. Olivas, quien también fue presidente de la extinta Bancaja, se convierte así en el primer máximo responsable del Consell que fallece.

