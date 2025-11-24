Los Mossos siguen el ejemplo de la Ertzaintza y harán público el origen de los delincuentes

«El arrestado, de 22 años y de procedencia magrebí, cuenta con numerosos antecedentes policiales, principalmente por hurtos y robos». Este es el extracto de ... la nota de prensa que el 14 de octubre marcó un cambio en la política de comunicación. Aquel delincuente, que había robado el móvil a un turista europeo en pleno centro de Bilbao, fue el primero del que la Policía autonómica facilitaba su origen geográfico, además de su sexo y edad. Desde entonces, en cada aviso informativo sobre una de sus actuaciones, la Ertzaintza aporta esos tres datos.

Un mes después fue más allá y, tal y como adelantó este periódico, la Policía autonómica colgó en su página web un amplio informe con el balance de delitos de enero a septiembre. Pero por vez primera, además de la tipología –lesiones, robos, estafas, agresiones sexuales...–, se aportaba la procedencia de las personas –Magreb, resto de África, Latinoamérica...–. Estos movimientos han desatado numerosas críticas desde partidos políticos, instituciones y diferentes asociaciones. Muchas ponían el foco en que la Ertzaintza era el único cuerpo policial del país que realizaba ese tipo de política de comunicación.

Hasta ahora. Porque los Mossos d' Esquadra anunciaron este lunes que seguirán el ejemplo de la Policía vasca y pasarán a informar del origen de los delincuentes. Así lo confirmó Josep Lluís Trapero, director general del cuerpo. De momento, este cambio se hará patente a comienzos de años, cuando publiquen el informe sobre la actividad policial de 2025. «Veremos que muchos hurtos o robos, sobre todo en interior de vehículo, son protagonizados por personas de origen extranjero. Pero veremos que a nivel sexual y de corrupción, son mayoritariamente españoles», adelantó el máximo responsable de los Mossos.

En Euskadi, este cambio de criterio obedece a un movimiento del PNV en su discurso sobre la delincuencia en Euskadi, en el que ha pasado a defender postulados más conservadores tras detectar en la sociedad vasca cierta preocupación sobre el incremento de la inseguridad. El consejero Bingen Zupiria ha sido el encargado de hacer frente a las críticas, argumentando que «hay que ir al núcleo de los problemas y debatir de forma democrática y transparente con todos los datos sobre la mesa». «Es la manera más eficaz de evitar la estigmatización y combatir la mentira», se escudó en una comparecencia en el Parlamento vasco.

Esas explicaciones no han convencido al resto de fuerzas políticas vascas. Especialmente al PSE –socio institucional del PNV–, que ha dejado claro que no apoyan la nueva política de comunicación de la Ertzaintza y que sus representantes en el Gabinete Pradales desconocían esa decisión. Desde Eneko Andueza a la delegada del Gobierno, todos los dirigentes socialistas se han mostrado extremadamente críticos con Zupiria. «Es una deriva y no me gusta porque no debemos dar alas a la derecha y a la extrema derecha con mensajes que son peligrosos», analizó el vicelehendakari Mikel Torres en una entrevista con este periódico. Incluso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó la opinión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre este tema. «No sirve para prevenir delitos», analizó la pasada semana.

Ese posicionamiento absolutamente contrario de los socialistas choca ahora con la decisión adoptada por los Mossos. La responsable política del cuerpo, la consejera de Interior, Núria Parlon, es una de las más estrechas colaboradoras de Salvador Illa en el Govern y peso pesado del PSC. Ella compareció este lunes junto a Josep Lluís Trapero y avaló que a partir de ahora en Cataluña se facilite el dato de la procedencia de los delincuentes. Y curiosamente, recurrió a los mismos argumentos utilizados por Zupiria. «Conocer los datos nos ayudará a interpretar mejor el fenómeno de la delincuencia y a poner en valor el trabajo policial», expuso ante los medios de comunicación.