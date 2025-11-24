El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, junto al director de la Policía, Josep Lluís Trapero (izda), y el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius. EFE

Los Mossos siguen el ejemplo de la Ertzaintza y harán público el origen de los delincuentes

El Govern socialista de Salvador Illa comparte los argumentos de Zupiria. «Los datos ayudan a interpretar mejor este fenómeno»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:11

«El arrestado, de 22 años y de procedencia magrebí, cuenta con numerosos antecedentes policiales, principalmente por hurtos y robos». Este es el extracto de ... la nota de prensa que el 14 de octubre marcó un cambio en la política de comunicación. Aquel delincuente, que había robado el móvil a un turista europeo en pleno centro de Bilbao, fue el primero del que la Policía autonómica facilitaba su origen geográfico, además de su sexo y edad. Desde entonces, en cada aviso informativo sobre una de sus actuaciones, la Ertzaintza aporta esos tres datos.

