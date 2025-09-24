El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles. EFE

Montero vuelve a pedir el apoyo de Junts a los Presupuestos pese al varapalo de las competencias migratorias

Los soberanistas catalanes avisan al Gobierno que «no va a haber» Cuentas públicas «sin cumplir con Cataluña»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:11

Un día después de que el Congreso tumbara, con los votos de Podemos, PP y Vox, la cesión de competencias de inmigración a Cataluña que ... PSOE y Junts habían pactado, el Gobierno aún confía en que podrá recabar el apoyo de los de Carles Puigdemont para aprobar los Presupuesto Generales del Estado de 2026, un objetivo que, sin embargo, parece aún más lejano después del varapalo de este martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  3. 3

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  4. 4

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  5. 5

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  6. 6

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa
  7. 7 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao
  8. 8

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute
  9. 9

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  10. 10 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Montero vuelve a pedir el apoyo de Junts a los Presupuestos pese al varapalo de las competencias migratorias

Montero vuelve a pedir el apoyo de Junts a los Presupuestos pese al varapalo de las competencias migratorias