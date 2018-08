Monago reclama a Carmena la retirada de la campaña en alusión a la emigración extremeña Campaña publicitaria del Ayuntamiento de Madrid. / PP Extremadura El presidente del PP de Extremadura afirma que esta iniciativa «se chotea» del «drama» de los extremeños EFE Mérida Viernes, 24 agosto 2018, 12:20

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha manifestado hoy su rechazo a, ha explicado, una campaña publicitaria del Ayuntamiento de Madrid que, con el lema «nací en Badajoz, vivo en Moratalaz, soy de Madrid», hace alusión a los emigrantes extremeños y ha reclamado a la alcaldesa, Manuela Carmena, su inmediata retirada.

Mediante un comunicado, Monago ha afirmado que esta iniciativa «se chotea» del «drama» de los extremeños que «han tenido que dejar esta tierra para buscar oportunidades lejos de la región» y ha llamado a los extremeños a movilizarse en redes sociales para denunciar la campaña y exigir la retirada de este «insulto». Así, Monago ha pedido a la alcaldesa de Madrid que «deje en paz» a Extremadura y ha señalado que «una cosa es bailar el chotis y otra muy distinta es chotearse de los extremeños».

Asimismo, Monago ha exigido a Carmena, en nombre de «los miles de extremeños que han tenido que marcharse de la región», que no los utilice para hacer «su particular campaña electoral» puesto que «ya hemos sufrido y llorado bastante por la fuga de cientos de miles de nuestros paisanos que se han ido fuera de nuestras fronteras». Para Monago, esta campaña es «una nueva versión del bienvenido refugiado», que no necesita Extremadura, y «si Carmena quiere hacer campañas, que busque ejemplos en su unidad familiar pero que no nombre a los extremeños».