Modelos de ciudad y desigualdad Es necesario incorporar a los debates sobre el modelo urbano la voz de sus habitantes BRAULIO GÓMEZ Miércoles, 25 julio 2018, 00:49

La mayor parte de la población mundial vive en ciudades. Al mismo tiempo, en esas ciudades se concentran los mayores índices de desigualdad. La inclusividad de las urbes y su capacidad para reducir las diferencias entre sus habitantes sería uno de los indicadores necesarios para considerar una ciudad ideal entre aquellos que defienden un sistema donde, por ejemplo, el espacio público no esté en manos de intereses privados. Por otro lado, desde una óptica neoliberal, se podría considerar un lugar como modélico independientemente del nivel de su desigualdad social, reduciendo sus indicadores de ejemplaridad al potencial para atraer inversiones, al desarrollo económico y a la creación de empleo.

Existe una tensión en el debate teórico sobre el desarrollo de las ciudades en el que básicamente y de forma un poco simplista se contraponen dos modelos como respuesta la gran crisis económica. Uno se enraizaría en la tradición liberal, según el cual todos sus habitantes podrían a través de su mérito y capacidad desarrollar su proyecto vital siempre que se garantizara, protegiera e impulsara el desarrollo económico y la creación de empleo a través de la iniciativa privada. En el otro lado, bebiendo de fuentes republicanas, lo que se trataría de priorizar es la corrección de las desigualdades que impiden que exista una verdadera igualdad de oportunidades, a través de la educación, la salud y la vivienda y la intervención en el espacio público.

El debate entre el avance del modelo neoliberal y la resistencia de aquellos que alertan sobre la degradación del protagonismo de los ciudadanos en ese esquema que opta por la privatización del espacio público es muy parecido a otro. Al que se produce entre la democracia liberal que reconoce su impotencia democrática ante los mercados y los que defienden la inviabilidad de la democracia si no se fomenta la distribución de la riqueza y tiene como uno de sus principales objetivos la erradicación de la pobreza.

Desde este último enfoque, que nacería del derecho a la ciudad de Lefevre, se pondría el acento en la defensa de ese municipio como un espacio público al servicio de los ciudadanos y donde la toma de decisiones atendiera más a la soberanía popular que a la de los mercados. Este enfoque no suele incorporar la propia visión de las personas que sufren en su piel los malos resultados de una ciudad en los indicadores que miden la desigualdad y la pobreza. Los residentes pobres y excluidos están cuantificados, están tipificados por su situación, pero generalmente su voz no entra en los análisis. En los debates sobre distintos modelos de ciudad no se acostumbra a incorporar el punto de vista de los ciudadanos, y mucho menos el de los que están en peores condiciones económicas y sociales, para que su voz entre en la agenda pública urbana. Las personas con menos recursos serían los mayores beneficiarios de ese modelo de ciudad que prioriza la reducción de las diferencias. Y su visión no solo enriquecería la que puedan aportar los expertos o los mismos datos objetivos, sino que ayudaría a conocer de primera mano sus prioridades.

El próximo curso, marcado por las elecciones municipales, sería un buen momento para intentar incorporar al debate público sobre los distintos modelos de ciudad la voz de esas personas que seguro que se sorprenderían al oír las cosas que decimos en su nombre.