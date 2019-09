La misteriosa respuesta de Iglesias a Sánchez: «Ali bumayé o el arte de la santa paciencia...» El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el pasado jueves durante el pleno extraordinario del Congreso. / EFE El líder de Unidas Podemos publica un enigmático tuit en el que hace referencia al combate disputado entre Ali y Foreman en 1974 MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Lunes, 2 septiembre 2019, 14:13

A finales de agosto, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se mostraba partidario a apoyar la investidura de Pedro Sánchez si este repetía la oferta que los socialistas les formularon en julio y añadía «competencias en Trabajo». Sin embargo, el teléfono no ha sonado todavía en la sede del partido morado y la cuenta atrás avanza inexorablemente hacia unas segundas elecciones el próximo 10 de noviembre.

Ante esa situación, y con el presidente en funciones sugiriendo una «tercera vía» que no pase por un gobierno de coalición sino por «acuerdos programáticos», Iglesias publicaba este domingo en la red social Twitter un enigmático mensaje acompañado de un vídeo con un fragmento del mítico combate de boxeo de Foreman contra Ali que tuvo lugar el 30 de octubre de 1974 en Kinsasa (Zaire) y que pasó a la historia como 'Rumble in the Jungle' ('Pelea en la selva'). En dicho tuit se puede leer: «Ali bumayé o el arte de la santa paciencia...».

Ali bumayé o el arte de la santa paciencia...https://t.co/N4LmSenVrz Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) September 1, 2019

En el vídeo de la pelea, que acabaría ganando Ali por KO después de desgastar poco a poco a su rival, se escucha al público gritar «Ali bumayé», que en español significa «Ali mátalo». Sin embargo, el genial boxeador anteriormente conocido como Cassius Clay adoptó una postura defensiva, refugiándose en las cuerdas mientras Foreman lo atacaba. En el octavo round, y aprovechando el cansancio de su contrincante, Ali contraatacó y mandó a la lona a su rival, que partía como favorito.

La batalla del relato

En un contexto en el que todos los partidos luchan por ganar la batalla del relato, esta clase de mensajes no pasan desapercibidos. En la formación morada son conscientes de que unas segundas elecciones podrían suponer una pérdida de votos para Unidas Podemos respecto a las del pasado 28 de abril, más aún si Íñigo Errejón, que abandonó el partido para concurrir a los comicios madrileños bajo la marca Ahora Madrid, concurre con una nueva formación de izquierdas a las generales.

Pero Iglesias, como Ali, optó primero por una postura defensiva en la anterior campaña electoral, tratando con guante blanco al PSOE, así que quizá vaya a intentar noquear en la próxima a los socialistas, conocedor de que aunque este verano él termine besando la lona, en noviembre Sánchez podría no llegar a ser presidente.