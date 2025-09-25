El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El ministro Óscar López, sobre el 'caso Begoña': «Queda menos para que quienes han montado este vodevil agachen la cabeza»

Critica que toda la instrucción «es una vergüenza desde el minuto uno»

Saioa Echeazarra

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:36

El anuncio del juez Peinado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de que será juzgada, llegado el momento, ante un jurado popular ... acusada de un delito de malversación de caudales públicos, ha recibido duras críticas por parte del ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López. El representante del Ejecutivo central ha manifestado que queda «menos tiempo» para que quienes han montado «el vodevil» sobre Begoña Gómez, «agachen la cabeza». Ha asegurado que, «si hubiera que escribir un manual de derecho de lo que no se hace en una instrucción judicial», el juez Juan Carlos Peinado «sería el maestro».

