El ministro Óscar López, sobre el 'caso Begoña': «Queda menos para que quienes han montado este vodevil agachen la cabeza»

El anuncio del juez Peinado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de que será juzgada, llegado el momento, ante un jurado popular ... acusada de un delito de malversación de caudales públicos, ha recibido duras críticas por parte del ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López. El representante del Ejecutivo central ha manifestado que queda «menos tiempo» para que quienes han montado «el vodevil» sobre Begoña Gómez, «agachen la cabeza». Ha asegurado que, «si hubiera que escribir un manual de derecho de lo que no se hace en una instrucción judicial», el juez Juan Carlos Peinado «sería el maestro».

El político del PSOE, que ha hecho estas declaraciones este jueves en Vitoria durante la presentación de la próxima Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto, ha asegurado ser «un firme defensor del Estado de derecho y de la separación de poderes, pero también de la libertad de expresión y de hablar clarito». Las denuncias, ha reprochado el ministro, tienen su origen en «organizaciones ultraderechistas (en alusión a Manos Limpias y Hazte Oir) a las que la justicia, por cierto, hace tiempo que les perdió el respeto. Son denuncias políticas».

También ha recriminado que estas denuncias han hecho «algo inédito» y es que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no tenía ningún sentido «admitir a trámite denuncias basadas sólo en noticias». «Hay mil precedentes en la historia de no admitir a trámite denuncias como estas y se admitieron, algunas con bulos tan increíbles como confundir a la mujer del presidente del Gobierno con una señora de Cantabria», ha denunciado.

Con posterioridad, ha agregado, se pidieron informes a la UCO que eran «contundentes, diciendo que no había nada y se siguió con eso», pero se prosiguió con la instrucción. «Y luego se ha ido mutando la causa de la instrucción, y ahora no sólo mutando, también troceando, para intentar pedalear y hacer una investigación prospectiva, y es todo lo contrario al derecho que tenemos todos los ciudadanos», ha censurado López. Ha tildado de «intolerable» lo que «algunos» están haciendo.

Ante la posibilidad de que la mujer de Pedro Sánchez pueda ser juzgada por un jurado popular, el dirigente socialista ha asegurado que «es una más de una instrucción verdaderamente ridícula, espantosa». Ha proseguido cargando duramente contra el magistrado Peinado. «¿Cuántas decisiones ha tomado ya el juez Peinado que son absolutamente estrambóticas, que son contrarias al derecho?», ha cuestionado. Tras asegurar que él no califica personas y menos sobre un juez, ha dicho que sí opina sobre «hechos». «Toda esta instrucción, desde el minuto uno, desde que se admitió a trámite, es una vergüenza», ha criticado.