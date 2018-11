La ministra de Hacienda anuncia un inminente acuerdo presupuestario con el PNV y Sabin Etxea lo niega La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la pasada semana en La Moncloa. / Efe Ortuzar dice que no tiene sentido «desgastarse» en una negociación de la que los catalanes ya se han apeado OLATZ BARRIUSO Martes, 13 noviembre 2018, 14:10

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que el Gobierno de Pedro Sánchez está «cerrando» ya un acuerdo presupuestario con el PNV, cuyo presidente, Andoni Ortuzar, ha sostenido sin embargo, esta misma mañana, que no tiene sentido «desgastarse» en una negociación de la que los soberanistas catalanes se han apeado ya y, por lo tanto, «no tiene visos de salir». De hecho, fuentes del EBB consultadas por EL CORREO han insistido posteriormente en esta idea y han negado que exista un pacto en ciernes sobre las Cuentas. «Ni siquiera hemos empezado a negociar», apuntan. Según subrayan, el PNV está dispuesto a «hablar» con el Ejecutivo del PSOE pero, insisten, mientras no cambien los condicionantes «aritméticos» es poco «práctico» avanzar en la negociación.

Sabin Etxea da por hecho que el presidente del Gobierno tiene imposible sacar adelante las Cuentas y que intentará aguantar con una prórroga de las actuales y gobernar mediante decretos ley a la espera de las señales que envíe el escrutinio de las urnas en Andalucía. En ese contexto, los jeltzales pondrán encima de la mesa sus aspiraciones –infraestructuras, inversiones, etc.– a la hora de negociar cada decreto.

De ahí que no hayan querido elevar demasiado el tono para no frustrar futuras posibilidades de rascar nuevas contrapartidas para Euskadi, pese a que el Gobierno emite señales evidentes de que da por perdidas las Cuentas y, por lo tanto, el concurso imprescindible del PNV. Por ejemplo, al dejarles fuera de la negociación con el PP para renovar la cúpula del Poder Judicial, donde los jeltzales no tendrán un vocal propuesto por Sabin Etxea por primera vez en diez años. Ortuzar ha evitado hacer sangre, ha considerado «legítimo» el pacto PP-PSOE y ha criticado únicamente la «crisis de credibilidad» de la Justicia española.

Tampoco se ha avanzado con la negociación de las transferencias pendientes, pese a que el propio Sánchez llegó a anunciar en el Senado que la comisión mixta se convocaría en la primera quincena de noviembre, a punto de concluir. En ese punto se ha mostrado algo más duro Andoni Ortuzar que, en declaraciones a Radio Nacional, ha reconocido que le «cuesta entender» la actuación de Sánchez en materia de «desarrollo autonómico». El presidente del PNV sí ha expresado su «seria preocupación» por la «inacción, pasividad y la falta de rigor y de cariño» con la que el Ejecutivo central está abordando «la relación con el Gobierno vasco en esta materia, que para nosotros es muy importante».

Pese a que ése es el análisis que se hace en la dirección peneuvista, la ministra, en declaraciones a 'Onda Cero', ha apuntado que su equipo está desarrollando una «negociación intensa» y que, una vez cerrado el acuerdo con Podemos, está a punto de alcanzar otro con el PNV, cuyo contenido ha preferido no desvelar. No obstante, sí ha aclarado que no afecta al cálculo del Cupo, un matiz innecesario teniendo en cuenta que el acuerdo sobre la cantidad que Euskadi paga al Estado por las materias no transferidas es quinquenal y se aprobó en las Cortes Generales en noviembre de 2017. Montero ha dado a entender que en la negociación con el PNV pesarán más las inversiones y la «mejora» de los compromisos que el PP adquirió en su momento con los peneuvistas y que aún no se han cumplido.