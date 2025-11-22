Miles de personas se manifiestan en Bilbao «contra el fascismo que nunca murió»

El sonido de las adarras ha dado comienzo este sábado a una manifestación convocada por EH Bildu y que ha partido de La Casilla bajo ... el lema 'Askatasun haizea', -viento de libertad-. Miles de personas se han sumado a una protesta con la que quieren «decir a los fascistas que aquí hay un pueblo digno y que no pasarán« porque, según los convocantes, «el franquismo que nunca murió vuelve a amenazar derechos y libertades».

La manifestación, que finaliza frente al Ayuntamiento de Bilbao, tiene varias zonas de recuerdo a diferentes colectivos. Arnaldo Otegi ha insistido esta semana en que se homenajee a los últimos fusilados del franquismo, Juan Paredes Manot, 'Txiki' y Ángel Otaegi, ambos de ETA (PM), así como a José Luis Sánchez Bravo, José Humberto Baena y Ramón García Sanz, los tres del FRAP. «Tenemos la oportunidad de trasladarles nuestro respeto y reconocimiento a los familiares de esos fusilados, que estarán con nosotros en las calles de Bilbao«, anunció el secretario general de EH Bildu. Varios allegados portan la pancarta de la marcha junto a miembros de EH Bildu, como Pello Otxandiano, Laura Aznal, Arkaitz Rodríguez, Nerea Kortajarena y Oskar Matute.

También se rinde homenaje a los represaliados del franquismo cuando acaban de cumplirse 50 años de la muerte del dictador. Hay varios representantes de asociaciones invitados. Del mismo modo, en Zabalburu hay una zona en memoria del pediatra Santi Brouard y el diputado de HB Josu Muguruza, asesinados por la extrema derecha. A la altura de Hurtado de Amézaga se ha dedicado un espacio «a la juventud vasca y a la República Vasca» y en la Plaza Circular se mostrará el apoyo a Palestina. La marcha se cierra con una foto de una miliciana «que representa la lucha de las mujeres vascas en las últimas décadas».

Como es habitual en las marchas de EH Bildu, hay una nutrida representación de partidos y organizaciones como ERC, CUP, Junts, BNG, Compromís, Mes por Mallorca, Podemos, Comuns, Mas Madrid o Comunistes de Catalunya. La mayoría de ellos se encuentran en la cabecera de la manifestación.

Bildu quiere hacer un gesto con esta protesta masiva en Bilbao. Su diputado Oskar Matute ha defendido esta semana «es necesario no cejar, no retroceder y no caer en la equidistancia y mucho menos dejarse condicionar por las presiones reaccionarias y xenófobas de la extrema derecha porque sería irresponsable y un error con consecuencias incalculables». En ese sentido, pidió «hacerles frente, tomar partido, salir a la calle a defender lo que es nuestro y demostrar que somos más quienes queremos avanzar que quienes nos empujan a retroceder«.

Otegi, por su parte, ha reclamado «que no sea un ejercicio de nostalgia sino de recuerdo« y ha advertido que »vamos a hacer un ejercicio de presente, que proyecta un futuro diferente. Aquí hay un país que quiere dibujar un horizonte diferente al que quieren pintar los sectores reaccionarios del Estado y del mundo«.