Miles de personas se manifiestan en Bilbao «contra el fascismo que nunca murió»

Mireya López

Miles de personas se manifiestan en Bilbao «contra el fascismo que nunca murió»

La pancarta de la marcha, convocada por EH Bildu, ha sido portada por familiares de los últimos fusilados del franquismo

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:51

El sonido de las adarras ha dado comienzo este sábado a una manifestación convocada por EH Bildu y que ha partido de La Casilla bajo ... el lema 'Askatasun haizea', -viento de libertad-. Miles de personas se han sumado a una protesta con la que quieren «decir a los fascistas que aquí hay un pueblo digno y que no pasarán« porque, según los convocantes, «el franquismo que nunca murió vuelve a amenazar derechos y libertades».

