Así es Milagro, el pueblo en el que se ha refugiado Cerdán tras salir de prisión

El juez del Supremo ha decidido liberar a Santos Cerdán después de 142 días en la prisión de Soto del Real. Leopoldo Puente, el encargado ... del 'caso Koldo', considera que se ha «mitigado» el riesgo de que el exsecretario de Organización del PSOE destruya pruebas. ¿Y qué hará ahora tras casi cinco meses entre rejas?

En principio, Santos Cerdán se ha instalado en Milagro, la villa navarra en el que nació hace 56 años y en la que últimamente hay más periodistas de lo habitual por el mediático caso que rodea a su convecino. Allí tiene una vivienda unifamiliar, donde reside desde el verano su esposa, Francisca Muñoz, 'La Paqui', conocida por la empleadas de El Corte Inglés porque no paraba «de gastar y gastar». Y en esta zona trabajó como técnico de mantenimiento en empresas como Iberfruta y Bonduelle después de estudiar un grado de Formación Profesional de Técnico de Electrónica. También en esta localidad comenzó en la política: solo tenía 30 años cuando, en 1999, fue elegido concejal del PSOE. El primer paso de todo lo que vendría después, de todos esos 'negocios' que ha destapado la UCO y que provocó su ingreso en prisión.

En Milagro, un pueblo de poco más de 2.600 habitantes, sin embargo, le esperan con los brazos abiertos. Le consideran una persona «cercana», que se ha desvivido por su pueblo, y que siempre ha tratado de buscar su crecimiento. De hecho, a pesar de los demoledores informes hechos públicos, sus conciudadanos confían en su inocencia, como él mismo hizo a la salida de Soto del Real este miércooles por la tarde. Le esperan para «arroparle» en un lugar bañado por el río Aragón y muy cerca del Ebro, situado en la Riber Navarra, en la frontera entre Navarra y La Rioja. De hecho, Rincón de Soto, el pueblo del exjugador del Athletic Fernando Llorente, está a un cuarto de hora en coche. Calahorra tampoco está muy lejos.

Allí, casi todos los vecinos les dedican buenas palabras, tanto a Santos Cerdán como a su mujer. «Nos conocemos desde hace muchos años y no tengo nada malo que decir de ellos. Cada día oímos noticias nuevas sobre su caso pero, obviamente, de eso no sabemos nada..., y casi prefiero no saber», indica una vecina a 'Diario de Navarra'. Otra señala que conoce al exsecretario de Organización del PSOE desde que «era niño». Otros bromeaban. «Nos hemos hechos conocidos a nivel nacional por algo así. ¡Con lo buenas que están nuestras cerezas y ahora solo se habla de chistorras!», aportaban en referencia a una de las frutas por la que es conocido Milagro.

Y es que la agricultura y la industria han sido sus principales sustentos a lo largo de la historia, aunque en los últimos tiempos han surgido las energías renovables. Entre las actividades del campo, destaca por su gran producción anual de cerezas. De hecho, en junio se celebra el día de la cereza, una fiesta que se ha declarado de interés turístico en Navarra.

Gobernada por José Ignacio Pardo Blanco, del Partido Socialista de Navarra, está evantada sobre una pequeña elevación. Es más, de ahí procede su nombre, de la palabra latia miraculum, esto es 'mirador' ya que se encuentra en una posición privilegiada. Igual que estuvo su vecino más mediático. Y de la que se aprovechó, según la UCO, para pasar de este pueblo a un ático de lujo en uno de los mejores barrios de Madrid con dos terrazas y protagonizar una vida a todo tren, con múltiples viajes y habituales comidas y cenas en restaurantes de alto postín.

Las campanas suenan solas

A lo largo de la historia, en Milagro se han producido algunos hechos curiosos. Cuentan que, en el pasado, algunos habitantes vivían en cuevas por la falta de vivienda para toda la gente. Dentro, las mujeres de la localidad realizaban una serie de akelarres, que se esfumaron con el estallido de la Guerra Civil. Pues bien, se dice que en 1817 las campanas de la iglesia comenzaron a tocar de repente. Se pensó que era cosa del diablo, por el comportamiento de esas mujeres, pero la realidad habla de un pequeño terremoto que tuvo su epicentro cerca de esta villa.

También el estallido de la Guerra Civil cortó de raíz una tradición un tanto extraña que era celebra una boda entre una viuda y un soltero con una cencerrada. La noche previa, el pueblo era una fiesta en el que se recorrían las calles con cacerolas, sartenes...