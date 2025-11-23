El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la vivienda unifamiliar de Cerdán en Milagro. efe

Así es Milagro, el pueblo en el que se ha refugiado Cerdán tras salir de prisión

Los vecinos de esta localidad navarra de algo más de 2.600 habitantes, conocida por las cerezas, confían en la inocencia de su paisano

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:00

Comenta

El juez del Supremo ha decidido liberar a Santos Cerdán después de 142 días en la prisión de Soto del Real. Leopoldo Puente, el encargado ... del 'caso Koldo', considera que se ha «mitigado» el riesgo de que el exsecretario de Organización del PSOE destruya pruebas. ¿Y qué hará ahora tras casi cinco meses entre rejas?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  2. 2

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  3. 3 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  4. 4

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  5. 5

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  6. 6 Albóndigas sefardíes y curris en la catedral de las birras artesanas
  7. 7 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  8. 8

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  9. 9

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  10. 10

    Así se disuade a un suicida: «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así es Milagro, el pueblo en el que se ha refugiado Cerdán tras salir de prisión

Así es Milagro, el pueblo en el que se ha refugiado Cerdán tras salir de prisión