Mil kilómetros durante veinte años para recordar a José Ángel

25 aniversario. ·

José de Jesús, padre de uno de los dos guardias civiles asesinados por ETA en la localidad oscense de Sallent de Gállego, cuenta su historia

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:18

Sonó el teléfono a las seis de la mañana. Un compañero de la Guardia Civil le explicó a José de Jesús que su hijo José ... Ángel había sufrido un atentado en Sallent de Gállego y que su compañera de patrulla, Irene Fernández Perera, había fallecido en el acto.

