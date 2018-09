Mendia: «El PNV sabe que no vamos a ser comparsas de su proyecto ni a ofrecerles coartadas» Mendia consulta un documento en el Archivo del Socialismo Vasco, ubicado en Eibar / E. C. La secretaria general del PSE reclama a los jeltzales pactos que «garanticen la pluralidad y no inoculen el virus de la inestabilidad» KOLDO DOMÍNGUEZ Bilbao Sábado, 22 septiembre 2018, 13:30

Si algo dejó claro el pleno de política general del pasado jueves es que es al PNV al que le toca mover ficha si quiere lograr un mayor consenso y un «acuerdo transversal» en la reforma del Estatuto de Gernika y evitar que el proceso no sea un «fracaso estrepitoso», según aseguró el lehendakari. Todos los partidos le dejaron claro que es su «responsabilidad» buscar nuevos entendimientos más allá de EH Bildu, con quien ha cerrado un pacto de claro corte soberanista rechazado por el resto. Idoia Mendia, secretaria general de su actual socio de gobierno en las principales instituciones, se lo advirtió desde la tribuna del Parlamento vasco y esta mañana se lo ha vuelto a recordar en un acto del PSE celebrado en Eibar.

«Ni estamos ni estaremos en los pactos que busquen adhesiones a causas de parte, en los que siembren incertidumbres sobre la condición ciudadana, en los que se inocule el virus de la inestabilidad y que pongan en peligro la economía», ha afirmado Mendia en la inauguración del Archivo del Socialismo Vasco en la localidad armera.

Mendia ha denunciado que el PNV pretende «aparentar» una «transversalidad» con las «declaraciones» de en las últimas semanas ha realizado Urkullu y destacados dirigentes del partido, en las que han asegurado que su deseo es ampliar el consenso actual. Pero esa actitud, según la líder socialista. «No está en sus hechos». «Por eso los nacionalismos no pueden engañar a nadie», ha asegurado. «Sabían y saben que no vamos a ser comparsas de su proyecto. Saben que no les vamos a ofrecer coartadas», ha añadido.

Si el PNV quiere encontrarse con el PSE en esta materia, deberá por lo tanto marcar distancia con EH Bildu y su apuesta soberanista, y trabajar por un pacto que «garantice la pluralidad» de la sociedad vasca. «Estamos y estaremos en los pactos en los que cabemos todos y que se construyen para todos», ha remarcado.