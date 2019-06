Mendia pide «máximo respeto» a los votos socialistas La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, en un acto en Vitoria esta mañana. / IGOR AIZPURU Ayer el PNV de Irún anunció que retiraba a su candidato para allanar el camino del pacto global con los socialistas ELCORREO Domingo, 9 junio 2019, 16:54

PNV y PSE continúan midiendo fuerzas. Esta mañana la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha pedido al PNV que muestre el «máximo respeto» a los votos que han obtenido los socialistas en las últimas elecciones forales y municipales. Y ha dejado claro que su partido «nunca antepondrá los intereses generales a los personales», en alusión a Xabier Iridoy, el concejal jeltzale 'rebelde' de Irún.

Las declaraciones de Mendia se producen un día después de que el PNV del municipio guipuzcoano anunciara que no iba a presentar a su candidato a la Alcaldía para allanar el camino del pacto entre jeltzales y socialistas. Irún se había convertido en el escollo principal de las negociaciones entre ambas formaciones al anunciar el PNV de la localidad guipuzcoana que presentaría a su candidato para tratar de desalojar del sillón de mando a los socialistas, que han sido la lista más votada el pasado 26-M.

Pero la guerra por la makila duró apenas unas horas. Hasta que desde el PSE advirtieron que de actuar así los jeltzales y no respetar la decisión de que gobierne el partido más votado, no habría pacto global. La reacción, que la ejecutiva guipuzcoana de Joseba Egibar metió en vereda a Iridoy, que no peleará por el sillón de alcalde. Egibar justificó el paso atrás por «responsabilidad» ante el «chantaje» de los socialistas y la posible «desestabilización» de las instituciones.

«Espacio de diálogo»

Pasada la tormenta, la secretaria general del PSE-EE se ha referido esta mañana al «espacio de diálogo» abierto entre su partido y el PNV para tratar de dar «estabilidad y gobernabilidad» al conjunto de las instituciones del País Vasco, una fórmula que ya les ha funcionado en la última legislatura. Mendia ha asegurado que ambas formaciones «se conocen bien y reconocen sus diferencias» y ha insistido en que por esa razón los socialistas actuarán siempre con responsabilidad.

«Vamos a anteponer el interés general de la sociedad vasca a cualquier otra consideración y a intereses personales», ha indicado la portavoz socialista. «El próximo sábado (jornada de constitución de los ayuntamientos) volveremos a recomenzar la tarea y tendremos que seguir ensanchando espacios de acuerdo», ha manifestado.