Mendia dice que la oportunidad en Navarra es «histórica» y recuerda al PP que «todos» pactan con Bildu Mendia ha comparecido para hacer balance del curso político. / EFE La líder de los socialistas vascos defiende el valor «intangible» de su pacto con el PNV y advierte de que «no hay alternativa» a que gobierne Pedro Sánchez OCTAVIO IGEA Lunes, 1 julio 2019, 14:29

La secretaria general del PSE ha calificado esta mañana como «ocasión histórica» la posibilidad de que la socialista María Chivite gobierne navarra. Idoia Mendia ha evitado aclarar si negociaría directamente con EH Bildu si se encontrara en la situación de Chivite, pero ha deslizado que la izquierda abertzale es un interlocutor válido para alcanzar acuerdos puntuales. «Otra cosa es construir una mirada a largo plazo y gobernar juntos porque hay discrepancias políticas y éticas», ha dicho Mendia tras recordar que todos los partidos firman acuerdos con la coalición soberanista en el Parlamento vasco. «La relación institucional está normalizada, y el que diga lo contrario miente», ha dicho en alusión al PP.

La líder del PSE ha comparecido esta mañana para hacer balance del curso político y dar el pistoletazo de salida a la larga precampaña electoral en la que va a zambullirse la política vasca a partir de septiembre. Mendia fue designada el pasado viernes candidata de los socialistas vascos a lehendakari y hoy ha defendido el valor «intangible» del pacto que mantiene su formación con el PNV en las principales instituciones del territorio. «Somos una garantía de estabilidad, de que no ocurrirá lo mismo que en Cataluña», ha insistido tras reivindicar que los socialistas son «los únicos que sabemos gestionar la pluralidad y coser territorios presionados por los extremos».

En ese escenario Mendia considera que en Euskadi solo hay tres alternativas de voto en el País Vasco para las próximas autonómicas: La suya, que ha definido como el voto «útil»; la del PNV, «que necesita superar sustentaciones soberanistas para no ahuyentar a los votantes que le han llegado del PP», y la de EH Bildu, «que quiere mantener los apoyos llegados de Podemos y por eso esconde sus planes soberanistas entre propuestas sociales».

En su repaso del curso, Mendia ha reclamado a Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP que «tomen nota» de los últimos resultados electorales para que abandonen su bloqueo al Gobierno y se sienten a negociar con el Gabinete de Urkullu durante los próximos meses. Para empezar, los Presupuestos. Aunque ha reprochado a los populares que «mezclen churras con merinas» al haber establecido como condición 'sine qua non' para apoyar las Cuentas que las Juntas Generales de cada territorio reduzcan el IRPF. Mañana le toca a EH Bildu reunirse con el Ejecutivo para hablar del proyecto económico. También ha aludido al retraso que acumula la reforma del Estatuto. Ve «difícil» aprobar el nuevo marco legal esta legislatura, pero ha pedido que «no haya prisa porque no es una ley más».

«Sin lecciones de españolidad»

Durante su intervención, la secretaria general del PSE también ha mirado a Madrid y a la elección de Pedro Sánchez para criticar a quienes «dan lecciones de españolidad pero no facilitan la investidura». Sin nombrarlos, Idoia Mendia ha reprochado a Ciudadanos que no tenga «altura de miras» y a Unidas Podemos un «tacticismo personal difícil de entender: ¿Si dicen que en septiembre podrían apoyar a Pedro Sánchez por qué no lo hacen en julio?», ha cuestionado la socialista tras advertir que «no hay otra alternativa» a que el PSOE vuelva a gobernar.