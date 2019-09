Mendia acusa al PP vasco de «poco serio» en materia fiscal Idoia Mendia, este lunes ante los medios. / Pedro Urresti La líder del PSE subraya que la única forma para evitar las elecciones es que Podemos acepte un acuerdo programático DAVID GUADILLA Bilbao Lunes, 2 septiembre 2019, 13:46

«No se pueden condicionar los Presupuestos a algo que ya está pactado. La actitud del PP es poco seria». Idoia Mendia ha arrancado el curso político convencida de que hay margen para aprobar los Presupuestos vascos, cuya negociación final no empezará hasta noviembre y que serán los últimos de esta legislatura. Los de este ejercicio ya están prorrogados ya que el Gobierno vasco no logró ningún apoyo a finales del año pasado. El escenario para este ejercicio también sigue plagado de incógnitas. Aunque los grupos de la oposición mantienen la puerta abierta a pactarlos, el horizonte parece complicado. El socio más probable es el PP vasco, pero Alfonso Alonso ya ha dejado claro que la única forma de que su grupo se avenga a facilitar ese proyecto es que haya una reforma fiscal en línea con la implementada en Madrid por Isabel Díaz Ayuso. Y eso es lo que no ven los socialistas vascos.

Mendia ha comparecido acompañada de los tres senadores del PSE, Txema Oleaga, Tontxu Rodríguez y Julia Liberal, y ha centrado su intervención es recordar algunos de los 'culebrones' del verano. En concreto tres: el TAV, las transferencias y el papel de los socialistas en la lucha contra el terrorismo. En alusión a los dos primeros, la líder socialista ha puesto en valor el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez frente a las críticas del PNV. Sobre el combate contra ETA, Mendia ha dicho que su partido nunca aceptará «mentiras e insultos intolerables», en alusión a los reproches lanzados por el PP tras la investidura de María Chivite gracias al apoyo de EH Bildu.

La gran incógnita política de este otoño es si en noviembre habrás elecciones en el caso de que no haya acuerdo con Podemos. Mendia ha insistido en que su partido no quiere comicios y que la solución pasa por «buscar un acuerdo programático». Al igual que el resto de compañeros en el PSOE ha cerrado la puerta a un Ejecutivo de coalición.

De no haber acuerdo antes del 23 de septiembre, habrá elecciones el 10 de noviembre. Y esa fecha coincidirá justo con la negociación presupuestaria en Euskadi. No está del todo claro si influirá o no. Pero es probable que todo quede en manos del PP. Mendia se ha mostrado relativamente optimista sobre un posible acuerdo con alguno de los grupos de la oposición. pero también le ha recordado a Alonso que la cuestión fiscal ya quedó cerrada, al menos hasta el año que viene.

Respecto a la próxima reunión entre Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar, Mendia ha evitado confirmarla pero ha dicho que la «intención» es que se produzca el miércoles.