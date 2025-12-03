Vandalizan las nuevas placas en memoria de los asesinados por ETA en Durango Tras su colocación a petición del popular Carlos García la pasada semana, tres de ellas han sufrido pintadas como 'Gora ETA'

Javier García Legorburu Durango Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:57 | Actualizado 15:55h.

El Ayuntamiento de Durango rindió tributo el pasado jueves a los nueve vecinos de la localidad que fueron asesinados por ETA con una placa en su memoria en la localidad, en memoria de Epifanio Benito, Pedro Ruiz, Dámaso Sánchez, José Mari Urquizu, Sergio Canal, José Antonio Merenciano, Jesús Hernando, Pedro Ballestero y Jesús Mari Pedrosa. Esta madrugada, ni una semana después, tres de ellas han sido vandalizadas.

Concretamente, las del teniente coronel farmacéutico José María Urquizu (junto al pórtico de Santa María) y la del concejal del PP asesinado, Jesus Mari Pedrosa y el Policía Municipal, Pedro Ruiz en Madalena, son las tres que han sido vandalizadas. En todas ellas, han colocado con pintura roja mensajes en los que se lee 'Gora ETA' y también han dañado una de las placas con pintura negra.

La colocación fue posible gracias al acuerdo presupuestario alcanzado por PNV, PSE y PP. Fue el edil del PP Carlos García quien hizo la propuesta, uno de los objetivos de los populares en este mandato.

Cada placa, instalada en el suelo y en un espacio público donde la víctima a la que hace mención fue asesinada, recoge el nombre y los dos apellidos de la persona, la referencia «Víctima de» y el año del asesinato. Además, incorpora un código QR que lleva a su ficha biográfica. Todas están en euskera y castellano.

El Gobierno Municipal de Durango formado por PNV y PSE ha expresado su más enérgica repulsa. Las placas han sido cubiertas con tinta roja y han aparecido con escritos que incluyen el mensaje 'Gora ETA'. «Es un acto absolutamente intolerable y condenable por la sociedad en su conjunto. Este lamentable suceso se produce tan solo unos días después de la instalación de las mencionadas placas, un símbolo de respeto, reconocimiento y reparación hacia quienes sufrieron el asesinato a manos de ETA, así como un gesto de memoria y dignidad para las víctimas y sus familias. Se ha solicitado de forma urgente la limpieza de las placas vandalizadas», ha subrayado en una nota.

«Actitud respetuosa»

El Gobierno municipal insta a toda la ciudadanía a mantener una actitud respetuosa hacia la memoria histórica y a rechazar cualquier tipo de acto que fomente el odio y la violencia.

Mientras, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Durango, Carlos García, señaló a EL CORREO lo siguiente: «Además de mostrar la más rotunda condena por estos despreciables ataques a las placas de memoria de tres víctimas de ETA de Durango, no vamos a permitir que queden impunes y voy a interponer personalmente una denuncia por delitos de odio , además de por daños contra los autores. Las placas van a quedar limpias este mismo miércoles y ya se ha dado orden de ello desde el Ayuntamiento, lo que no va a quedar limpio jamás es el alma sucia de quienes lo han perpetrado y de quienes les jalean», subrayó el edil popular.