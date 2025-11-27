Mazón la lía con Rosalía en su vídeo de despedida: de «rompecorazones nacional» a «la manzana prohibida» El todavía president de la Generalitat valenciana presidió ayer el que probablemente haya sido su último Consejo de Gobierno

Carlos Mazón no estuvo acertado ayer al elegir la canción para ambientar el vídeo de su última sesión como presidente de la Comunidad Valenciana. El político subió a su perfil de Instagram un resumen de lo que fue la reunión de consejeros, en la víspera del pleno de investidura de Pérez Llorca que se celebrará hoy en las cortes valencianas, con la canción de 'La Perla' de Rosalía de fondo. La letra dice cosas como «decepción local» o «rompecorazones nacional» y al ver la que se formó horas después en las redes sociales, el todavía president decidió borrar el contenido. No obstante, volvió a subir el mismo vídeo pero con una nueva canción de la artista catalana. Esta vez escogió 'Divinize', donde se habla de «una fruta roja y redonda, que es la manzana prohibida». Peor aún.

Que a Mazón le gusta el nuevo disco de Rosalía resulta evidente, pero que la letra escogida no es precisamente la más indicada para calmar los ánimos de los valencianos, que recriminan su gestión el día de la dana que acabó con la vida de 229 personas. En el primer documento, que borró después, se podía escuchar un fragmento de la canción 'La Perla' que dice lo siguiente: «La decepción local / Rompecorazones nacional / Un terrorista emocional / El mayor desastre mundial / Es una perla, nadie se fía / Es una perla, una de mucho cuidao / El rey de la 13 14 / No sabe lo que es cotizar / Él es el centro del mundo».

La verdad es que la canción de Rosalía tiene mucho éxito en el PP. El partido también la utilizó hace unas semanas en un vídeo dedicado a Pedro Sánchez. «Se puede sentir retratado en ella», dijo entonces su secretario general, Miguel Tellado. «A muchos españoles les ha venido a la cabeza Pedro Sánchez y su desgobierno. (...) Sánchez se ha convertido en La Perla de España». No le debió escuchar Mazón.

Viendo el revuelo generado, Mazón dio marcha atrás y eliminó el vídeo de su perfil de Instagram. Lo volvió a subir con un fragmento de la canción 'Divinize'. De este tema, que se canta en inglés y catalán, el president escogió un fragmento que dice: «A través de mi cuerpo, puedes ver la luz / Si me lastimas, me tragaré todo mi orgullo / Sé que fui hecha para divinizar / Fuera de mí / Dentro de mí / Siempre tiene hambre de ti, eres el rey que la manda / Se siente más amada en el vértigo del cuerpo / Una ausencia que sacia, persiguiendo la gracia / El dolor, una delicia, el divino vacío».

Pero las críticas no cesaron en las redes sociales... y no precisamente por la primera canción escogida, que también, sino porque en el segundo vídeo muchos vieron un vínculo con Maribel Villaplana, la periodista con la que comió el día de la tragedia. Ayer se conoció que desde que ambos abandonaron el restaurante El Ventorro y ella pagó el parking donde se encontraba su coche pasó una hora. Minutos clave en los que el barranco del Poyo comenzaba a desbordarse para arrasar, después, decenas de localidades hasta desembocar en el Mediterráneo. De esa franja de tiempo, entre la salida del presidente valenciano del restaurante hasta su salida del parking acompañado de Villaplana, no se conocen detalles de lo ocurrido, lo que ha disparado numerosas conspiraciones de todo tipo.

En la canción 'Divinize' también se pueden escuchar frases como «una fruta roja y redonda, ¿quién la adivina? / Obvio que es la manzana, la prohibida». ¿A quién se refirá?

