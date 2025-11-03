Mazón desvela hoy su futuro en medio de una creciente presión para que dimita

La suerte de Carlos Mazón está echada, pero hasta hoy sólo él y Alberto Núñez Feijóo conocen al detalle cuál será el futuro político del ... presidente de la Comunidad Valenciana. El líder del PP nacional mantuvo ayer una conversación con el jefe del Consell para buscarle una salida, y será Mazón el que hoy informe de los resultados del pacto forjado para intentar encauzar la crisis abierta a raíz de su gestión de la dana. Así lo anunció la propia formación en un breve comunicado, donde se apuesta por la convocatoria de elecciones anticipadas.

Feijóo y Mazón hablaron ayer «para analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana», como había avanzado por la mañana la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. Un anuncio sobrevenido que disparó todas las especulaciones y desató el nerviosismo, sobre todo en el PP valenciano, que maneja una dinámica interna propia dentro de toda esta convulsión. En esa charla, ambos interlocutores tenían intención de abordar «tanto las necesidades de la Comunidad Valenciana como las que tiene el partido en esa autonomía», dijo Gamarra. Traducido: encontrar una vía de salida para Mazón que permita a Feijóo sacudirse una sombra cada vez más pesada que le persigue desde hace un año y que se ha hecho insostenible tras los gritos de las víctimas contra el mandatario valenciano en el funeral de Estado.

Al margen de la incertidumbre, focalizada y alimentada por Mazón, este fin de semana ha cundido el malestar en Génova con el movimiento de varios barones regionales de impulsar la candidatura de Vicent Mompó, próximo al 'president', como nuevo líder del partido y la de Juanfran Pérez, síndic en Les Corts, como jefe interino del Consell. «Nunca se ha propuesto a nadie», restan relevancia fuentes conocedoras de esa maniobra. La realidad, sin embargo, no encaja bien con esa disculpa.

Este gesto de anticipación tenía un objetivo claro: entorpecer la candidatura de María José Catalá, la alcaldesa de Valencia y la opción de Génova para encabezar una eventual candidatura electoral. La relación entre parte de la cúpula valenciana y la primera edil de la capital no es fluida; y, en algún caso, resulta incluso tensa. «Catalá no», expresa rotunda una fuente del Gobierno valenciano. ¿Conocía Mazón esa reunión de los barones 'díscolos' para alumbrar una salida alternativa a la crisis? Algunas fuentes apuntan a que no.

Sin afinidad

La salida del actual 'president' no resulta sencilla, como se ha evidenciado estos doce meses transcurridos desde la dana. Y tampoco él lo está poniendo fácil. El desgaste es evidente, pero el dirigente alicantino siempre ha tratado de jugar sus cartas -y lo ha conseguido- cuando el escenario ha sido complicado. Por ejemplo, en las primeras semanas tras la catástrofe, cuando la situación era límite, amagó con convocar elecciones.

Existe otro factor que también puede incidir en esta guerra fría entre Mazón y Feijóo. No existe afinidad entre ellos. Mazón era, en realidad, de la confianza del expresidente del PP Pablo Casado y de su segundo, Teodoro García Egea. Él fue el primer dirigente autonómico en pactar con Vox, el detonante que aprovechó Pedro Sánchez para precipitar las generales y así forzar al PP a retratarse.

En las últimas horas Mazón no se ha desviado ni un milímetro de su repetido mensaje de «sigo pensando», lo que ha acentuado la angustia de una formación en estado de 'shock'. Hasta tal punto que el escenario ofrece diferentes posibilidades. Pero con un aparente consenso: Mazón ya no puede seguir como presidente, algo que volvieron a reclamar ayer más de un centenar de manifestantes frente al Palau de la Generalitat, ante una decisión que se preveía inminente.

Colaboradores cercanos a Mazón le han aportado algunas ideas en ese proceso de «reflexión» que anunció tras el baño de realidad del funeral de Estado -y que no contemplaba su renuncia- y que ha derivado en un embrollo en el que han quedado al descubierto, por si faltaba algo, las disensiones entre el PP valenciano y la dirección nacional. Ese entorno le ha trasladado el error que supondría la convocatoria de elecciones de manera inmediata -otro escenario sería diferirlas- porque tendría dos consecuencias negativas de manera directa.

Por un lado, una ciudadanía muy tensa con la gestión del Consell. Las encuestas muestran un importante trasvase de votos del PP a Vox. Los números salen para revalidar el Gobierno valenciano, según algunos sondeos, pero a costa de que los de Santiago Abascal ganen mucho más peso. Ya no se conformarían con las tres consejerías que atesoraron y en las que apenas manejaban presupuesto.

Aforamiento

Y por otro lado, aflora la delicada posición del presidente ante la Justicia. Su entorno le insiste en que no puede quedarse desprotegido ante la investigación de la jueza de Catarroja. Se da por hecho que la pérdida del aforamiento le llevaría a ser citado como investigado. Un escenario que Mazón teme desde que la Audiencia Provincial de Valencia diera el visto bueno a practicar diligencias que parecen destinadas a cercar su labor. La primera, hoy mismo, con la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana, la mujer que comió con él en El Ventorro el día de la dana.