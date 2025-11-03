El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alberto Núñez Feijóo posa con Carlos Mazón durante una visita a la zona de la provincia de Valencia afectada por la dana semanas después de la catástrofe. E. P.

Mazón desvela hoy su futuro en medio de una creciente presión para que dimita

El PP no aclara aún el futuro del 'president' tras una jornada de especulaciones por una conversación con el líder del partido

Álvaro Soto | A. Rallo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

La suerte de Carlos Mazón está echada, pero hasta hoy sólo él y Alberto Núñez Feijóo conocen al detalle cuál será el futuro político del ... presidente de la Comunidad Valenciana. El líder del PP nacional mantuvo ayer una conversación con el jefe del Consell para buscarle una salida, y será Mazón el que hoy informe de los resultados del pacto forjado para intentar encauzar la crisis abierta a raíz de su gestión de la dana. Así lo anunció la propia formación en un breve comunicado, donde se apuesta por la convocatoria de elecciones anticipadas.

