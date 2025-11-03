En directo | Mazón: «Sé que cometí erros y tendré que vivir con ello toda mi vida»
El presidente de la Comunidad Valenciana toma la decisión, un año después de la dana, al tiempo que descarta convocar elecciones adelantadas
Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:44
09:25
«Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona persigue tapar los fallos del Gobierno, como la pésima tarea de reconstrucción. Pero yo, sin embargo, no voy a llamarles asesinos por errar en sus cálculos».
09:23
«Desde hace un año, he salido de todos los cálculos políticos personales, porque sé que mi vida cambió el 29 de octubre».
09:22
«Todo ello mientras, a la vez, aseguraban que yo estaba interfiriendo y retrasando la alerta. Todo para tapar los fallos de la agencia del Gobierno y para ofrecer la peor cara de la izquierda, aprovechar la muerte y la tragedia para sacar rédito político».
09:21
«»Es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en una competición nacional el llamarme asesino. No han escatimado en bulos y mentiras«, critica.»
09:20
«Sé que cometí errores y tendré que vivir con ellos toda mi vida», dice el presidente de la Generalitat. «He perdido perdón», continúa explicando, «pero ninguno de ellos fue por cálculo político. No supimos que había fallecidos hasta la madrugada ni que la tragedia tuviera tal magnitud».
09:19
«Yo debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y trasladarme hasta el Cecopi», asegura.
09:17
«Quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la riada».
09:17
«Hoy es el primer día, como excepción, que haré referencia a mi persona».
09:16
«Las heridas materiales se están curando. El vicepresidente Gampampols vino con la tarea de que lo que ocurrió el año pasado, no vuelva a suceder. Todo el Consell se ha volcado de una manera ejemplar. Es cierto que todavía hay cosas por hacer, como la reforma del barranco del Poyo», indica el presidente valenciano.
09:15
«Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos», sentencia, al mismo tiempo que señala el «daño personal», por las 229 personas que perdieron su vida durante la riada.
09:14
«Qué pronto se dice y qué pronto se ha hecho», dice Mazón sobre las tareas de recuperación de la región tras la riada de hace un año, al tiempo que lanza críticas al Gobierno de Sánchez, al que acusa de haber «abandonado» al territorio.
09:13
«Durante este año, desde la Generalitat hemos hecho todo lo humanamente posible para la recuperación de las condiciones básicas de humanidad. Jamás un gobierno autonómico ha abordado una situación similar», asegura el todavía presidente de la Comunidad Valenciana.
09:11
«Cumplido el primer aniversario de nuestra peor tragedia, he decidido hacer un balance personal. Durante este tiempo siempre he mantenido el mismo criterio, hablar de mi situación personal y futuro político me parecía una frivolidad»
09:10
«Después de haber hablado con el Rey, para agradecerle su apoyo y su fuerza con la Comunidad Valenciana, especialmente durante este año», comienza diciendo Mazón.
09:09
Comienza la comparecencia de Mazón.
09:08
Mientras se espera la declaración de Mazón, la periodista Maribel Vilaplana acaba de llegar al juzgado, para comparecer como testigo ante la jueza que instruye la causa por la dana.
09:06
09:02
Por su parte, en el PSOE valenciano han anunciado que van a celebrar una reunión de su Ejecutiva, a partir de las 10.00 horas, para analizar el escenario político que se plantea en la comunidad autónoma tras la comparecencia de Mazón.
08:57
Mazón llega al Palau de la Generalitat valenciana donde está previsto que comparezca en unos minutos. Efe
08:53
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo ayer una conversación con el jefe del Consell para buscarle una salida, y será Mazón el que informe este lunes de los resultados del pacto forjado para intentar encauzar la crisis abierta a raíz de la gestión de la dana.
08:44
A las nueve de la mañana el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá para anunciar su dimisión y anunciar cuál será el futuro para los valencianos a partir de ahora. De momento no pasa por un adelanto electoral, sino por nombrar a otro presidente.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
- 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
-
3
- 4 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
-
5
-
6
-
7
- 8 El verdadero motivo por el que Richard Gere y Alejandra Silva se van de España
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad