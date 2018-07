Maroto, nuevo 'número tres' del partido Javier Maroto pasea con Pablo Casado, en San Sebastián, el pasado mes de junio. / Efe El exalcalde de Vitoria se convierte en uno de los hombres fuertes de la dirección del PP, en la que también estarán Raquel González y Mari Mar Blanco DAVID GUADILLA Jueves, 26 julio 2018, 13:57

El nombramiento de Javier Maroto como nuevo 'número tres' del partido supone el gesto más relevante de Pablo Casado con sus compañeros de partido en el País Vasco. Su designación como secretario de Organización del PP es un espaldarazo claro al exalcalde de Vitoria, que desde el primer minuto se convirtió en uno de sus principales apoyos desde que el diputado madrileño anunció que intentaría suceder a Mariano Rajoy al frente del partido. A partir de ahora, Maroto se convertirá en uno de los hombres fuertes del partido.

Ser responsable de Organización le sitúa al mando de la sala de máquinas de la formación. Entre sus cometidos estará el contacto con los principales cargos y barones territoriales. No solo eso. Además, de Organización depende también toda la estructura electoral. Es decir, la composición de la listas, algo fundamental si se tiene en cuenta que en menos de un año habrá elecciones municipales y forales en Euskadi, autonómicas en varias comunidades y europeas. Maroto ocupará a partir de ahora un papel similar al que ha desempeñado durante los últimos años Fernando Martínez-Maíllo.

Maroto no será el único vasco que estará en la nueva dirección capitaneada por Casado. Con menos responsabilidad pero también en la cúpula del PP estarán la líder en Bizkaia, Raquel González, y Mari Mar Blanco. El caso de esta última es significativo. Apoyó de forma clara a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso del pasado sábado. De hecho, la exvicepresidenta le había reservado un puesto en su dirección, donde iba a ocupar una secretaría centrada en las víctimas de ETA. Durante el mandato de Rajoy, Blanco se ocupaba del área de Justicia y Libertad. Aun así, Blanco ha aceptado la oferta de Casado para incorporarse a la nueva dirección nacional.

Esa posibilidad también se le presentó a Iñaki Oyarzábal. El presidente del PP alavés fue un puntal decisivo para Santamaría. De hecho, llegó a acompañarla a la sede de Génova cuando la exvicepresidenta registró los avales necesarios para formalizar su candidatura. El miércoles por la noche a Oyarzábal se le hizo una oferta para que entrase en el núcleo duro del 'aparato', pero declinó la invitación.

Ahora queda por ver cómo afectan todos estos movimientos al PP vasco. Su presidente, Alfonso Alonso, apoyó a Sáenz de Santamaría de forma clara, al igual que la 'número dos', Amaya Fernández, y el líder en Gipuzkoa, Borja Sémper. Por ahora, las llamadas a la unidad son constantes. Pero las tiranteces también son evidentes. Esta misma mañana, Sémper censuraba a Casado por usar la palabra integración más como un «eslogan» que como una «realidad». «La candidatura de Santamaría fue la opción mayoritaria de la militancia, en el congreso no obtuvo un mal resultado y luego tiene una trayectoria. Prescindir de Santamaría no me parece muy acertado, pero no nos podemos engañar, el que gana, gana, impone y decide», ha subrayado Sémper en RNE.