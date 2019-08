Maroto alquila una casa en Segovia y el PSOE pedirá anular su empadronamiento Maroto junto a Pablo Casado. «Los requisitos del empadronamiento están perfectamente cubiertos se me va a ver mucho en Sotosalbos», remarca el portavoz del PP en el Senado GABRIEL CUESTA Jueves, 1 agosto 2019, 09:36

«Los requisitos del empadronamiento están perfectamente cubiertos. Se me va a ver mucho en Sotosalbos». Con estas palabras Javier Maroto anunciaba que ha alquilado una casa en este pueblo segoviano, en el que se ha empadronado para optar a la portavocía del Partido Popular en el Senado, y así tratar de enterrar este miércoles la polémica. «Tomé la decisión de implicarme en el partido en Castilla y León, alquilando una casa y empadronándome en Sotosalbos, y a partir de ahí comienzo una vida en el partido en Castilla y León. Y, además, en el partido a nivel nacional», señaló el que fuera alcalde de Vitoria.

Maroto realizó estas declaraciones durante la jornada de constitución de las comisiones de la Cámara Alta después de las críticas recibidas por haber sido elegido senador por Castilla y León -donde nunca ha residido-. Ostenta este cargo tras no haber obtenido representación como diputado en el Congreso por Álava en las últimas elecciones generales, en las que el PP no logró ningún escaño en la provincia. Eso sí, lo que no ha explicado es si ese arrendamiento lo ha realizado antes o después de su empadronamiento, ya que, hasta ahora, la información que había trascendido era que se había inscrito en casa de unos amigos.

Escrito del PSOE

De hecho, Maroto pasó de la defensa al contraataque al criticar que el concejal del PSOE del municipio segoviano que pide explicaciones sobre su registro «no está empadronado en Sotosalbos». «Ni vive, ni está empadronado. El PSOE tendría que pensar qué hace en estos debates», ha declarado. Y ha citado, en ese sentido, al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y a la exvicepresidenta del Gobierno socialista, María Teresa Fernández de la Vega, a la que ha acusado de «falsificar» en 2007 su empadronamiento en Beneixida para acudir a los comicios generales como diputada por Valencia.

Por su parte, el PSOE ha anunciado que remitirá un escrito al Ayuntamiento de Sotosalbos para que proceda de oficio a dar de baja «por indebido» el registro de Javier Maroto como vecino del municipio. «No tenemos constancia de la baja del empadronamiento», ha argumentado la secretaria general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en Valladolid al término de la reunión de la Mesa y Junta de portavoces del Parlamento autonómico. Gómez ha apelado a la Ley de Bases de Régimen Local y a la jurisprudencia para considerar como «indebido» el registro de Javier Maroto.