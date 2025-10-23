Marlaska califica de «muy graves» los disturbios de Vitoria y rechaza el término 'kale borroka'

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado cautela a la hora de definir la violencia callejera del pasado Día de la Hispanidad en ... Vitoria entre jóvenes radicales de izquierda y miembros de Falange como actos de 'kale borroka' y ha reclamado que no se aplique este término.

«Tenemos que tener mucho cuidado en la definición de los actos violentos que puedan suceder en las calles. Cuando hablamos de 'kale borroka' y yo que he podido calificar jurídicamente como de terrorismo, somos mucho más cuidadosos en no extender ese concepto a otros hechos», ha reflejado el responsable del Ejecutivo, que ha inaugurado este jueves la nueva Comisaría Provincial de Álava de la Policía Nacional en la capital.

El ministro del Interior ha remarcado que hechos como los acontecidos en Vitoria el 12 de octubre, con 19 detenidos y decenas de heridos, «son graves, pero no tienen ni la entidad ni las características ni la finalidad» de la 'kale borroka'. «Seamos muy cautos y estemos a las resoluciones judiciales y a las investigaciones en ese sentido», ha señalado.

El representante del PSOE se ha mostrado «preocupado» por la «facilidad para extender determinados actos violentos graves en términos que no se corresponden» con la realidad, sin que esto suponga menoscabo a la relevancia de dichos incidentes. «Respaldamos la actuación del conjunto de las fuerzas de seguridad, aquí principalmente de la Ertzaintza», ha referido el ministro.

Manifestaciones por Gaza

El máximo responsable político de las Fuerzas Armadas también ha criticado a quienes han usado el término 'kale borroka' para referirse a incidentes durante las manifestaciones reclamando la paz en Gaza.

«ETA no existe ya. La vencimos, pero seguimos escuchando afirmaciones irresponsables, falaces y malvadas de políticos que equiparan manifestaciones cívicas en favor de la paz en Gaza con la 'kale borroka'», ha señalado a la vez que les ha acusado de «manipular sin rubor para alentar el miedo y la confrontación».

«Banalizar el terrorismo es una forma despreciable y miserable de legitimación del terror que debería estar fuera de la política democrática, aunque solo sea por respeto a una sociedad que hizo frente al terrorismo y lo venció», ha remarcado Grande-Marlaska.