Markel Olano se retira del proceso de elección de la presidencia del PNV

Adolfo Lorente Jueves, 6 de febrero 2025, 15:27 | Actualizado 15:56h.

El ex diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha decidido retirarse del proceso de elección del PNV. «Me gustaría agradecer a Andoni Ortuzar por todo lo que ha hecho por nuestro pueblo. Como dicen Ortuzar y Esteban, por respeto a la unidad y a la ... participación, no me presentaré a la segunda vuelta de la presidencia del EBB. Gracias a los miembros del partido que me apoyaron», ha escrito en sus redes sociales. Con este movimiento, Esteban se convierte de facto en futuro líder del PNV.

Se trata de un movimiento que estaba cantado después de que minutos después de que a mediodía, Ortuzar anunciara por sorpresa que daba un paso a un lado para no romper en partido en dos después de que Esteban y el grupo de gente que le ha apoyado decidiese seguir hasta el final en una segunda vuelta de alto voltaje que barruntaba una colisión inédita entre dos líderes cuya relación personal ha quedado muy tocada en esta «lucha de egos» lamentada por todos los cuadros del partido. Tras finalizar la primera vuelta, había tres candidatos que habían logrado pasar a segunda ronda para intentar presidir el EBB. Se trataba de Ortuzar, que se había hecho con 110, Esteban 70 y Olano, 30, que a su vez había ganado en Gipuzkoa. Y aquí parece evidente que el factor guipuzcoano ha sido determinante para que el actual presidente del partido tomase la drástica decisión de echarse a un lado. ¿Los guipuzcoanos habían pactado con Esteban? Y si es así, ¿a cambio de qué? Son preguntas que se hace la militancia y que ahora deberán esclarecerse a lo largo de un proceso que culminará a finales de este mes cuando se conozca la composición del nuevo EBB.

