El Marianismo según Mariano Rajoy deja el liderazgo popular con un discurso autocomplaciente y olvidadizo, neutral, y con pullas a Aznar y Sánchez Mariano Rajoy. ALBERTO AYALA Sábado, 21 julio 2018, 00:28

Los 3.082 compromisarios que asisten al congreso del PP en Madrid deciden hoy quien será el nuevo líder del centroderecha español. Soraya Sáenz de Santamaría, que encarna la continuidad del marianismo sin Rajoy. O Pablo Casado, un aznarista que aunque ha formado parte de la última dirección popular, pretende abrir un nuevo tiempo y resituar al PP más a la derecha. Posiblemente en la órbita de aquel liberalismo conservador de Esperanza Aguirre al que Rajoy derrotó en el tormentoso Congreso de Valencia de 2008.

El cónclave arrancó ayer para despedir con los honores que sí merece a Mariano Rajoy. Para escuchar el último discurso de quien ha dirigido el partido en los últimos catorce años. De quien ha comandado los destinos del país desde el estallido de la crisis hasta que el socialista Pedro Sánchez tuvo hace unas semanas el atrevimiento y la habilidad de unir a las izquierdas y a los nacionalistas e inaugurar un nuevo ciclo, su ciclo, en La Moncloa.

Sea porque todavía no ha terminado de digerir lo sucedido, algo nada extraño si se tiene en cuenta que hace apenas tres meses se disponía a agotar la legislatura con cierta placidez tras pactar los Presupuestos con el PNV, e incluso sopesaba concurrir de nuevo a las elecciones. O porque no siempre es fácil dar con la tecla adecuada, en especial en un momento tan cargado de sentimiento como el de ayer. Lo cierto es que el mensaje de Rajoy no tuvo la brillantez ni la altura que tantas veces exhibió, sobre todo en el Congreso.

El testamento político de quien ha liderado durante tres lustros el centroderecha español pecó de exceso de autocomplacencia. Y careció de una mínima autocrítica sobre la corrupción. ¿Comprensible? Inaceptable. Un error.

Quedaba la duda de si Rajoy, visto cómo han discurrido los acontecimientos, cómo se ha colado en la batalla sucesoria y con crecientes apoyos el exvisecretario de Comunicación, mantendría la neutralidad o si haría algún guiño en favor de Santamaría. La mantuvo. Salvo que se entiende como tal, no lo estimo así, la defensa que hizo de la respuesta de su Gobierno al desafío rupturista del independentismo catalán, que Cospedal y Casado han criticado por tardía estos días.

Rajoy entonó una suerte de testamento marianista. Y, claro, enfatizó de nuevo su exitosa actuación contra la crisis económica. Defendió su respuesta serena pero firme al problema catalán. E hizo una encendida defensa de la política, del servicio público y del PP, a pesar de los pesares todavía la primera fuerza política de España.

Cabía esperar alguna pulla a su predecesor, a José Marúa Aznar. Y llegó, aunque sin citarle, cuando anunció «me aparto, pero no me voy. No podría. Pero seré leal».

También a quien le ha apeado del poder, a Pedro Sánchez, y su 'coalición de perdedores'. De nuevo, cayó en el exceso de tratar de patrimonializar para el PP la lucha contra el terrorismo, la derrota de ETA, como ya hizo en su día con Zapatero.

Acaba la era Rajoy. Llega ¿Casado? ¿Santamaría? Las apuestas discurrían anoche por ese orden. Por delante, volver a cohesionar un partido que se ha fracturado seriamente en estas elecciones internas, al que aún persigue la sombra judicial de la corrupción y con un duro competidor en su mismo flanco, Ciudadanos.