Haga el favor de grabar el juicio, por favor Jordi Turull ante los miembros del Tribunal Supremo durante su declaración en el juicio del 'procés'. / EFE El juez Marchena impone la máxima cortesía en una sala donde Artadi ocupa la primera fila y el público ríe con algunas ocurrencias de Turull DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Martes, 19 febrero 2019, 15:38

Cada vez que el juez Marchena interviene en el interrogatorio, ya sea para acotar las preguntas del fiscal o para encausar las respuestas del acusado, coloca su mano izquierda bajo el mentón, una vez que apaga el micrófono. Un gesto de hastío que coincide con las repeticiones retóricas o los alegatos políticos. Y cada vez que Marchena habla usa un tono pausado y la máxima cortesía. «Estoy seguro que tiene amplios conocimientos de derecho. No haga una apreciación injusta», le dice a Turull, cuando éste indica que «nunca he tenido la tentación de considerarme un alumno aventajado». Al mismo tiempo le exhorta: «haga un esfuerzo por no valorar en términos jurídicos la querella».

En la sesión de esta mañana se ha escuchado el idioma español, a pesar de estar contemplada la traducción simultánea. Nada más empezar, Turull ha renunciado a su uso «por un tema de garantías», al considerar que su defensa se vería perjudicada con la interrupción de un traductor y aconsejó al juez que invierta en «audífonos». Los murmullos de la sala sí se componían en catalán, no solo entre los acusados, todos ellos y ellas con los zapatos correctamente lustrados. Además de unos veinte familiares, estaban algunas autoridades y simpatizantes del PdCat, efusivos con algunos acusados en los saludos a distancia y algo fríos con Junqueras, arrimado en un lateral de la sala, al lado de un plasma y detrás de su letrado. Entre los asistentes, Elsa Artadi.

Madrugadora, a las 9:30 ya daba un pequeño mitin a las cámaras de televisión y a un público compuesto por Tarrá, Rufián y diez más, en la plaza de las Salesas. La comitiva de apoyo a Turull se levantó a las 4:30 para abordar un avión, según comentaba un sudoroso integrante antes de entrar en la sala. Se quedan hasta mañana en la noche.

Ya en la audiencia, la risueña Artadi se sentó en primera fila, en línea recta con los acusados, como una más de la causa, a pesar del pasillo fronterizo. Desenvainó un boli amarillo-independencia y observó la pintura del techo. Un óleo de 1924, firmado por Santamaría, en el que una mujer de peto orleado y una espada, que más parece cinturón de castidad, sujeta dos caballos alebrestados, y mira cenital a los reos.

Olvidando el metafórico dibujo del techo, que ha cautivado a un periodista que pasa el tiempo replicándolo en sus hojas, Artadi es de las que ríe las ocurrencias de Turull, como cuando dice que es socio de Omnium como lo es de Oxfam y otra media decena de ONG, o cuando afirma que escribió un tuit triunfal a propósito de la manifestación del 20 de septiembre porque «no me imagino un tuit diciendo Votaremos y perderemos». Poca gracia le hace a la líder sin embargo las referencias a que «había mucha literatura» en los decretos y acuerdos pro independencia (la frase más enmarcable de la jornada) o la mención a los dos vehículos destrozados esa noche (mueve la cabeza en señal negativa).

La sala, a unos perfectos 18 grados a nada huele. Ni a humedad ni a sudor ni a rancio ni a madera ni a desinfectante. Como si limpiaran el suelo solo con agua. Si el techo es alegoría de un ideal de justicia, el inodoro ambiente lo es del proceso presidido por Marchena. Si los defensores aguardan a los tribunales europeos, el juez construye su sentencia también sobre pequeñas acciones revestidas de un simbolismo que quiere hacer que su resolución sea irrefutable, que en ninguna parte cuestionen su imparcialidad.

Como si este juicio fuera también un proceso abierto contra él, lo llena de distancias y cesiones, mediante otros tres gestos típicos que los observadores como Turull empiezan a saber interpretar. Uno, cuando escucha Marchena, que bebe muy poca agua, se recuesta y mece la barba; otro, cuando alguien invoca un asunto clave escribe en su ordenador portátil; y, tres, cuando se inquieta, se incorpora y pone el dedo sobre el botón del micro. Pero nunca lo aprieta de inmediato. Parece contar hasta veinte. Y varias veces solo le repite al acusado: «Acérquese al micrófono. Le recuerdo, señor Turul, que es muy importante que sus respuestas queden debidamente grabadas».