ERC mantiene con vida a Sánchez, que busca convencer a Iglesias con el CIS o la CNMV Pedro Sánchez mira a Gabriel Rufián en una sesión en el Congreso. / Europa Press El presidente en funciones recibirá hoy el 'sí' del PRC en su visita a Santander y a la tarde se reunirá con el PNV en Ferraz ADOLFO LORENTE Miércoles, 4 septiembre 2019, 13:13

Para que Pedro Sánchez sea investido presidente antes del día 23 deben confluir dos factores: el 'sí' de Unidas Podemos y al menos la abstención de Esquerra Republicana. Es aritmética pura y dura. El resto, poesía. No basta con que Pablo Iglesias ordene una abstención. O sí o sí. En eso andan las dos grandes formaciones de la izquierda, en lograr la cuadratura del círculo de cara a la reunión que celebrarán mañana por la tarde en el Congreso. Hoy, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha sugerido que aceptarían que los morados tuvieron puestos claves en el CIS, el Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Consejo de Seguridad Nuclear. Lo del Consejo de Ministros, ni en pintura. Ese tren pasó a finales de julio y no volverá antes del día 23, como confirmó el martes el propio Pedro Sánchez en la presentación de sus 370 medidas para un programa «progresista» con el que quiere seducir al «humillado» Iglesias.

Respecto a ERC, nada ha cambiado pese a que este martes, el presidente en funciones puso negro sobre blanco que no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tachado de «nefasta» esta decisión, pero no ha cerrado la puerta a investir a Sánchez. «Nos mantenemos como en julio». Dicho de otro modo, que se abstendrán si es necesario para evitar las elecciones el 10 de noviembre. «Por nosotros no será», ha recalcado. Hay vida.

En la España de la moción de censura, hablar de día clave es una suerte de brindis al sol, pero si hay alguna jornada que pueda parecerse a ello es esta. Sánchez comerá en Santander con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, para ratificar su compromiso con las exigencias planteadas por el PRC en el Congreso a cambio de la investidura y que fueron aceptadas por el PSOE. Entre ellas, el tren entre Santander y Bilbao. El único apoyo que logró el candidato Sánchez en la sesión de investidura fue, precisamente, el de los regionalistas. 123 socialistas y el del PRC. En total, 124, a un mundo de la mayoría del Congreso, cifrada en 176.

Además de la abstención de los 42 diputados de Unidas Podemos, de los 14 con derecho a voto de ERC, los 4 de EH Bildu o el de Compromís, el PSOE también logró la de los seis diputados del PNV. Esta tarde, precisamente, Sánchez se reunirá en la calle Ferraz con el presidente jeltzale, Andoni Ortuzar, para intentar arrancarle el 'sí' nacionalista. Un voto favorable que tiene un precio: impulso decidido al TAV y acelerar las transferencias pendientes del Estatuto. Esto, para empezar. Los socialistas están decididos a ello, pero el problema es que con los seis votos del PNV no basta, no salen las cuentas.

¿Lo habrá? Solo si la aritmética dice que es estrictamente necesario y siempre que se acaten las exigencias jeltzales. Si lo que quiere Sánchez es presionar a Podemos de cara a la inminente ronda negociadora esgrimiendo que cuenta con el 'sí' del PNV, no lo logrará. No se pillarán los dedos antes de ver cómo respira el resto. Un PNV, por cierto, cuyos tempos y formas negociadores nada tienen que ver con el «sainete» que se viene protagonizando en Madrid estas últimas semanas.