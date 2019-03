El PNV mantiene la incógnita de su alianza con Puigdemont pese al ataque al lehendakari Carles Puigdemont asistió en 2016 a la jura como lehendakari de Iñigo Urkullu en la Casa de Juntas de Gernika. / ignacio pérez Urkullu insiste por segundo día consecutivo en que dijo «la verdad» durante su declaración ante elTribunal Supremo DAVID GUADILLA Jueves, 14 marzo 2019, 01:12

El PNV ha optado por no «dramatizar» el ataque que lanzó el martes Carles Puigdemont al lehendakari, al que reprochó no haber dicho toda la verdad durante su comparecencia como testigo en el Tribunal Supremo. La formación liderada por Andoni Ortuzar ha apostado por un perfil bajo. Un día después de que el expresidente de la Generalitat afirmase, en una declaración que escenificó de forma definitiva la ruptura entre ambas partes, que a Iñigo Urkullu le «faltó parte de la memoria» durante el juicio del 'procés', no hubo ningún comunicado oficial del EBB ni sus miembros hicieron comentarios públicos.

El único cargo relevante del partido que aludió a la cuestión fue el diputado Aitor Esteban en una entrevista radiofónica. «Urkullu es muy minucioso a la hora de tomar notas, de anotar absolutamente todo lo que hace, conversaciones, etc. Y yo supongo que, antes de ir a Madrid, haría un repaso de las mismas. No tengo nada que decir», afirmó.

La cautela con la que se mueve el PNV tiene que ver con las negociaciones que mantiene abiertas con el PDeCAT para que los nacionalistas catalanes se sumen a la coalición para los comicios europeos que los jeltzales ya tienen atada con Coalición Canaria y Compromiso por Galicia. Las opciones de que los herederos de la antigua Convergència formen parte de esa alianza son prácticamente nulas. Pero nadie quiere romper la baraja.

La decisión anunciada el pasado sábado por el PDeCAT de que su cabeza de cartel para las elecciones del 26 de mayo sería el propio Puigdemont ya dejó ese posible pacto al borde del precipicio. El PNV considera que la apuesta por el expresidente del Govern ahora huido de la Justicia española en Bélgica lo único que pretende es internacionalizar la crisis catalana y complica al máximo la defensa de los intereses vascos.

A pesar de ello, el EBB decidió en su reunión del lunes darse un tiempo y abrir una ronda de contactos con todos los partidos que forman parte de la coalición y con los dirigentes del PDeCAT. Es decir, ganar tiempo para tomar una decisión que no es sencilla para el Euzkadi buru batzar. Parte de sus bases e incluso algunos de sus miembros no verían con malos ojos la alianza con Puigdemont para reforzar su lado más soberanista. A esto hay que añadir la pura aritmética. Con los nacionalistas catalanes, la entrada en el Parlamento europeo es segura. Sin ellos, la cosa está por ver, aunque desde Sabin Etxea se mantiene el optimismo.

Los últimos puentes que podían haber facilitado el acuerdo entre el PNV y el PDeCAT los rompió el martes Puigdemont al cargar contra el lehendakari en una entrevista radiofónica. Las acusaciones eran graves, entre otras cuestiones, porque de manera indirecta le acusaba de cometer un delito al dar falso testimonio ante el Supremo.

Eso fue a primera hora de la mañana. En un primer momento, Lehendakaritza optó por no responder. Entre otros motivos, porque cualquier declaración podía entorpecer los contactos entre el PNV y el PDeCAT. Pero el escenario cambió. A las 18.30 horas, y antes de su entrada en un acto para conmemorar el 50 aniversario de Eroski, Urkullu se salía del guión previsto y afirmaba ante los periodistas: «Juré decir la verdad, dije la verdad y está documentada».

Que el lehendakari modifique su agenda para responder a quien le critica no es ni mucho menos habitual. Ayer fue en la misma línea. Antes de entrar en un pleno del Parlamento insistió en que dijo «la verdad». «Respondí a lo que me preguntaron», dijo por segundo día consecutivo.

Cargarse de razones

Mientras tanto, el silencio del PNV se mantuvo, aunque fuentes oficiales recalcaron que «en ningún caso se puede entender que no defendamos al lehendakari». «Actuamos de forma coherente con nuestra forma de ser», añadieron desde Sabin Etxea. «No vamos a dar una respuesta exagerada», afirmaron.

La estrategia del PNV pasa por moverse con pies de plomo. Los plazos para conformar la coalición europea están fijados entre el 2 y el 11 de abril. Y no será hasta entonces cuando la formación jeltzale decida qué hacer. «La fecha crítica es el día 10», resaltaron desde Sabin Etxea. Es decir, el PNV se da un plazo de un mes para cerrar o no la alianza con el PDeCAT.

Según diversas fuentes, el objetivo final sería cargarse de razones para explicar una decisión que, en el fondo, ya está tomada. Esteban ahondó ayer en esta línea. «La apuesta por Puigdemont es absolutamente en clave catalana, lo que es muy legítimo, pero puede dificultar las cosas».