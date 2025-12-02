El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos Europa Press

Manos Limpias denuncia a Sánchez ante el Supremo por revelación de secreto tras la confesión de Ábalos

El exministro afirma que el presidente le informó de que la Fiscalía estaba investigando a Koldo antes de que estallara el caso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:58

El pseudosindicato Manos Limpias, cuyas querellas están en el origen de parte de los casos judiciales que salpican al PSOE y al Gobierno, ha denunciado ... ante el Tribunal Supremo a Pedro Sánchez por revelación de secretos después de que José Luis Ábalos, en una entrevista anterior a su entrada en prisión el pasado jueves, asegurara que el presidente le reveló el 28 septiembre de 2023 que la Fiscalía estaba investigando a Koldo García cuando esa pieza estaba secreta y cinco meses antes de que estallara públicamente el caso con la detención del exasesor el 20 febrero de 2024.

