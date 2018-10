Dos de los mandos de la Ertzaintza procesados piden perdón a los padres de Cabacas Fina Liceranzu y Manu Cabacas acceden a la sala de vistas. Se acercaron a los progenitores durante el juicio para asegurarles que la muerte de Iñigo «nunca debió suceder» y que les ordenaron cargar D. S. OLABARRI Miércoles, 17 octubre 2018, 01:23

Dos de los mandos encausados por la muerte de Iñigo Cabacas pidieron el lunes perdón a los padres del joven basauritarra. Lo hicieron durante un receso en la primera sesión del juicio, cuando coincidieron en una de las puertas del Palacio de Justicia. Fueron el oficial y el suboficial al mando de una de las furgonetas. Así lo explicó ayer Fina Liceranzu, la madre de Iñigo, al término de la segunda jornada de la vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial.

Según relató a los periodistas, los dos agentes, los únicos que no estaban caracterizados, se acercaron para pedirles perdón y les dijeron que aquello nunca debería haber ocurrido. Que nunca se debieron dar las órdenes de dirigirse hacia el callejón de María Díaz de Haro y que «les ordenaron cargar». Les dijeron, además, que ellos también tienen hijos. Y ella les contestó que el suyo está «en el cementerio».

Los padres de Iñigo se mostraron visiblemente emocionados al escuchar a los testigos de la acusación particular. Fina hizo hincapié en los testimonios que relatan que su hijo «cayó al suelo y la Ertzaintza no dejó que fueran a ayudarle ni a atenderle, ni nada». «No querían que nadie asistiera a Iñigo. Eso ha dolido mucho», reconoció.

Manu Cabacas, por su parte, afirmó que ayer se vio «otro juicio» totalmente distinto al relato que el lunes realizaron los agentes procesados, que aseguraron que tuvieron que actuar después de recibir una «lluvia de objetos contundentes» cuando acudían a atender una emergencia a la plazoleta. «Ayer salí riendo porque aquello había sido una película de ficción. Hoy (por ayer) he visto la real y me he venido un poco abajo. No he podido mantener el dolor que he sentido oyendo a los testigos», aseguró.

El padre de Iñigo resaltó la contradicción de lo relatado en las sesiones judiciales. En este sentido, recordó que ayer los testigos narraron cómo tuvieron que «protegerse detrás de maceteros y de una barra puesta fuera del bar» del callejón del «horror» porque «temían por sus vidas» ante la intervención de la Ertzaintza. «Ahí no hubo nada» de la batalla campal de la que hablan los agentes, dijo.

El padre confesó que salía «muerto» de la sesión, pero «también orgulloso de cómo murió» su hijo. «Por mucho que la intenten tapar» la realidad ha «quedado clara», dijo.