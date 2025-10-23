Malestar en las empresas por las dudas y los costes de la atención obligatoria en euskera

El acuerdo, alcanzado a última hora de la tarde del martes en una ponencia a puerta cerrada del Congreso entre PSOE, Sumar y EH Bildu, ... para «blindar» en la futura ley de Servicios a la Clientela la atención obligatoria en euskera en las grandes compañías vascas ha provocado un malestar evidente en el mundo de la empresa. Las grandes firmas de Euskadi y Navarra se han visto agitadas por una nueva «sorpresa regulatoria» que obligará en la práctica a modificar la política de contratación de las compañías y a revisar al alza los costes.

Aunque oficialmente las patronales prefieren esperar a que la ley se apruebe definitivamente –se espera que salga adelante en pleno en las próximas semanas, aunque la precaria mayoría del Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre deja margen al suspense–, el pacto para transaccionar dos enmiendas de EH Bildu al proyecto de ley con el que el Ministerio de Consumo quiere garantizar los estándares de calidad de los servicios de atención al cliente preocupa, y mucho, a los empresarios vascos.

Tanto por el fondo del asunto –que, más allá de garantizar la atención comercial en las lenguas cooficiales en cada comunidad, plantea dudas sobre cómo adaptarlo a las plantillas y sobre el incremento de los costes que acarreará–, como por las formas. «Costará un dineral», anticipan. «No podemos estar cada mañana a golpe de sorpresa, no saber con qué nos vamos a levantar», apuntan fuentes empresariales consultadas por EL CORREO, que se quejan de la «incertidumbre regulatoria» a la que les ha forzado a acostumbrarse el Gobierno y de que la modificación legal se haya colado «por la puerta de atrás».

Se refieren así a las circunstancias en que llega envuelta la reforma legal, un acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu que no se conoció hasta que la coalición soberanista se jactó en un comunicado de haber «logrado garantizar» que las grandes empresas estén obligadas a atender en euskera, catalán o gallego allí donde estas lenguas sean cooficiales y a tramitar cualquier tipo de queja, consulta, reclamación o comunicación también en esos idiomas. «Se podía haber utilizado el cauce institucional habitual de diálogo con el Gobierno vasco y el central y la participación de las empresas», lamentan.

La medida, que Bildu celebró como «un paso imprescindible para seguir ampliando el uso de nuestra lengua en cada vez más ámbitos y relaciones», se aplicará a las empresas de más de 250 empleados, a aquellas que facturen más de 50 millones al año o a las prestadoras de servicios básicos de interés general. Una categoría, esta útima, que engloba a las eléctricas, las de suministro de gas y agua, telefónicas, aeronáuticas, ferroviarias, de autobuses, postales, plataformas audiovisuales, entidades bancarias, de seguros y de servicio público.

Una cantidad ingente de compañías en las que ayer se sucedieron las consultas a las organizaciones patronales sobre el ámbito de aplicación de la nueva norma, los plazos, la titulación que deberían exigir a los empleados de 'call centers' para garantizar su competencia en euskera, los gastos que acarreará adaptarse a la nueva obligación legal o incluso la posibillidad cierta de que la norma acabe por no aprobarse.

No parece el caso, a pesar de que el pacto con la coalición soberanista matiza el anuncio que hizo Junts a bombo y platillo en septiembre, cuando alardeó de haber forzado al Gobierno a obligar a las empresas a atender en catalán en todo el territorio nacional, un anunció que provocó revuelo político y desconcierto en la patronal. Fuentes del grupo parlamentario de Junts consultadas por este periódico apuntan, no obstante, que las alegaciones transaccionadas con Bildu «no introducen ninguna diferencia respecto a lo que ya estaba aprobado». «La ley reconoce el derecho a utilizar las lenguas cooficiales a los ciudadanos que son cliente s, no a las empresas. Por tanto, quien decide qué lengua utilizar es el ciudadano según su lugar de origen y por lo tanto no hay ningún cambio», razonaron. Eso quiere decir que, con el apoyo de los posconvergentes –se da por hecho que también el de ERC, PNV y BNG– la norma tiene practicamente vía libre para ser aprobada. Un cambio que no agrada al PP vasco, que advirtió ayer de que «los problemas de las empresas y los trabajadores vascos no se arreglan con imposiciones lingüisticas» y pidió «más libertad, no más imposiciones identitarias».

«Acatamiento» en Gipuzkoa

En paralelo, sin embargo, la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por PNV y PSE, anunció que adaptará las 13 OPE que prevé convocar antes de fin de año –con 113 plazas en total– a las exigencias de los jueces y hará prevalecer el «acatamiento de las sentencias» por encima del aumento de la exigencia de euskera. Una medida que los socialistas achacaron a su «firmeza» en defensa del decreto de perfiles y que, para Bildu, obliga a acelerar las reformas para blindar la lengua vasca en los empleos públicos.