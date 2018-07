El exeurodiputado Marcelino Oreja, el primero en votar en la sede de Vitoria para elegir al próximo presidente del PP Alfonso Alonso e Iñaki Oyarzábal han votado en la sede del PP de Vitoria. / EFE El presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, y el territorial, Iñaki Oyarzábal votarán después del mediodía. También lo hará el vicesecretario Sectorial a nivel nacional, Javier Maroto ANDER CARAZO Jueves, 5 julio 2018, 14:29

Pendiente de que el reloj marcase las 9.30 horas, el antiguo eurodiputado Marcelino Oreja esperaba a que se abriesen las urnas en la sede del PP en Vitoria. Para él era imprescindible participar en las primarias antes de poner rumbo a Madrid. «No te voy a decir a quién he votado, pero tengo que destacar el nivel de organización de todo el proceso. Me han pedido el carné de identidad y eso que me conocen de toda la vida. No va a pasar como en otros sitios que se hace de forma chapucera y algunos eligen a ocho a la vez», comentaba en el portal de la calle Olaguíbel de la capital alavesa que permanece cerrado a cal y canto para la Prensa hasta que voten a mediodía el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, y el territorial, Iñaki Oyarzábal. También lo hará el vicesecretario Sectorial a nivel nacional, Javier Maroto.

La mesa electoral está presidida por la concejala Blanca Lacunza, que está acompañado por el juntero Eloy López de Foronda y una empleada del partido. El proceso está supervisado por interventores de la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y el hasta ahora vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. Entre ellos dos -apoyados por los principales dirigentes de la formación en la provincia- se dirimirá la victoria en Álava, el territorio de Euskadi donde el PP ha alcanzado mayores cotas de poder.

«Espero que gane la que yo quiero, pero lo importante es que a partir de mañana todos sigamos juntos», subraya Pilar Eceolaza -«vasca y vitoriana nacida en la calle Zapatería»-, la primera 'militante de a pie' que ha votado aprovechando que el autobús le ha dejado a unos metros de la sede después de acudir al ambulatorio.

Si bien se calcula que la mayoría de los afiliados depositen su papeleta a partir de mediodía, poco a poco está acudiendo gente al centro de votación. Entre ellos destaca el hasta hace un mes delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés.

El voto de los parlamentarios alaveses

«Más tarde vendrán los jóvenes, ahora sólo estamos los veteranos», afirmaba un afiliado que evitaba revelar su identidad. Algunos concejales no querían indicar cuál había sido su voto, pero Leticia Comerón -su portavoz- ha dejado claro que su papeleta llevaba el nombre de Pablo Casado.

Miguel Garnica, 'número dos' del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, ha evidenciado que discrepa de la opinión de Comerón sobre quién debe llevar las riendas del partido. «Para mí, la mejor es Sáenz de Santamaría», ha dicho.

Poco a poco se han ido acercando a la sede los aproximadamente 200 inscritos para participar en la votación entre ellos el exalcalde de Vitoria, Alfredo Marco Tabar; Juan Antonio Zárate, la portavoz en Juntas Generales de Álava, Ana Morales o la ya retirada Idoia Garmendia.

Los representantes alaveses del PP en el Parlamento vasco, Carmelo Barrio, Laura Garrido, María del Carmen López de Ocáriz y Javier Ruiz de Arbulo, tampoco han ocultado su apoyo a Sáenz de Santamaría. «Tiene experiencia de gobierno y con Mariano Rajoy consiguió sacarnos de la crisis», han coincidido en el portal de la calle Olaguíbel mezclándose con vecinos y albañiles de una obra en un piso superior.

Elvira (Viruka) García se ha mostrado sorprendida al observar la nube de cámaras y micrófonos que se arremolinaba a pie de calle. Esta vez, el foco de atención no ha sido esta senadora tránsfuga de Podemos que llegó a posar para la desaparecida revista 'Interviú'. Es lo que sucede por compartir comunidad con la sede conservadora, aunque ahora nadie se ha percatado de su presencia.