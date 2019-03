Las madres de cuatro de los condenados de Alsasua se desmarcan de «cualquier candidatura política» Bel Pozueta será cabeza de lista por EH Bildu en Navarra Hacen pública una carta tras conocerse que Bel Pozueta, otra de la madres, será cabeza de lista de EH Bildu por Navarra LORENA GIL Bilbao Viernes, 15 marzo 2019, 14:25

Las madres de cuatro de los jóvenes encarcelados por el 'caso Alsasua' han hecho pública hoy una carta en la que se desmarcan «de cualquier candidatura política», al tiempo que agradecen la ayuda recibida hasta la fecha por parte de «todos los partidos, movimientos sociales y personas anónimas».

El escrito, que viene firmado por Maite Ciordia Solano, Ana Larraza Erdoiza, Amaia Amilibia Salgado y Nekane Ortigosa, tiene su origen en la reciente decisión de otra de las madres que integran el grupo 'Altsasu Gurasoak' –en el que están los familiares de los condenados– de dar el salto a la política. Bel Pozueta, madre de Adur Ramírez de Alda, condenado a doce años de prisión por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua la madrugada del 15 de octubre de 2016, será cabeza de lista de EH Bildu por Navarra.

Socióloga de profesión, Pozueta suele ser una de las portavoces habituales del colectivo de allegados. La Audiencia Nacional consideró el pasado mes de junio que no había delito de terrorismo en la paliza que recibieron los dos agentes, aunque sí fueron condenados por atentado a los agentes de la autoridad, lesiones y amenazas. Las opciones de que salga elegida, en principio, no son demasiado altas. En los comicios de 2016, EH Bildu no obtuvo representación y se quedó muy lejos de lograrla.

En la nota remitida este viernes por la mañana por cuatro de las madres que integran 'Altsasu Gurasoak', las firmantes recuerdan que «la filosofía» con la que se creó este colectivo fue «desde un principio la defensa de los Derechos Humanos y la justicia» para sus hijos. «Desde siempre hemos sido un grupo plural y es nuestro recorrido hemos llamado a todas y cada una de las fuerzas políticas y sociales que nos han querido escuchar, dando a conocer el caso y pidiendo ayuda», explican. En este sentido, y «ante los últimos acontecimientos» –en alusión, aunque sin citar a Bel Pozueta– consideran «oportuno» aclarar que «como miembros de 'Altsasu Gurasoak' no apoyamos ninguna candidatura política». Las cuatro madres que suscriben el escrito agradecen «a todos y cada uno de los partidos que forman el arco parlamentario, así como a movimientos sociales y personas anónimas» la ayuda que les han brindado para, añaden, «encauzar esta desproporción».