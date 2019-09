Loza: «Hemos derrotado a ETA, pero aún hay odio en sectores de la sociedad» El delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza. / RAFA GUTIERREZ El delegado del Gobierno en Euskadi advierte sobre los riesgos de los 'ongi etorris' en el I Congreso Internacional sobre Terrorismo Yihadista LORENA GIL Jueves, 12 septiembre 2019, 13:14

El delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, se ha congratulado este jueves de que en el País Vasco se haya «derrotado a ETA», si bien ha querido advertir de que aún «tenemos retos de futuro» por delante. Se ha referido, en este sentido, al «odio que aún apreciamos en sectores de nuestra sociedad». «Un odio –ha subrayado– que puede ser antesala de radicalización. Y esa radicalización, transformarse en terrorismo».

Loza ha participado hoy en la segunda sesión plenaria del I Congreso Internacional sobre Terrorismo Yihadista que se celebra desde ayer y hasta mañana –la clausura correrá a cargo del lehendakari, Iñigo Urkullu– en Irún. No es la primera vez que el delegado del Gobierno en Euskadi se pronuncia en estos términos. En una entrevista publicada a mediados de agosto en este periódico Jesús Loza alertó de un posible rebrote del terrorismo vistos los últimos 'ongi etorris' y la falta de «autocrítica» en la izquierda abertzale.

En aquella ocasión, hizo especial hincapié a la presencia de niños y adolescentes en los homenajes que a lo largo de este verano se han tributado en las calles del País Vasco a diferentes ex presos de ETA tras su salida de prisión. «Les homenajean como si fueran campeones del cuatro y medio o del manomanista. Pero, en este caso, por haber sido terroristas. Es algo absolutamente grave, no solo porque humilla a las víctimas, sino porque legitima el terrorismo y pone en riesgo la estrategia fundamental de no repetición de lo que sufrimos», añadió.

Yihadismo

El congreso que se celebra en Irún, enmarcado en los cursos de verano de la UPV, entre otros objetivos, pretende arrojar luz sobre la necesidad de prevenir y evitar procesos de radicalización yihadista. Jesús Loza abogó por «combatir» este fenómeno, que se ha convertido en un grave problema en las cárceles europeas, también en España, «tal y como defendió ayer la consejera de Seguridad del Ejecutivo vasco».

Estefanía Beltrán de Heredia, que intervino el miércoles en las jornadas, destacó la apuesta de Lakua por la prevención policial y social para evitar que la radicalización derive en terrorismo. Recordó, en este sentido, el Plan Estratégico Contra el Islamismo Radical que la Ertzaintza puso en marcha en 2014.

Pero el delegado del Gobierno en Euskadi ha aprovechado su intervención para insistir en que, además del yihadismo, debemos también mirar para dentro de casa. «Hay que combatir la radicalización en el entorno de nuestro terrorismo autóctono, hoy felizmente derrotado», ha expresado. Y para ello, ha añadido, «es muy importante el consenso dentro del ámbito de la ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo para adoptar medidas de prevención», ha apostillado.