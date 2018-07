«Lo lógico habría sido una lista de unidad», lamenta Alonso Alfonso Alonso, a la derecha, con la candidata Soraya Sáenz de Santamaría. / EFE El presidente del PP vasco mantiene su confianza en la victoria de Soraya Sáenz de Santamaría y critica a Casado por no aceptar una integración de las dos candidaturas. «Nos hemos mordido la lengua 15 días y me la voy a morder también el último día» KOLDO DOMÍNGUEZ Enviado especial. Madrid Viernes, 20 julio 2018, 17:20

Soraya Sáenz de Santamaría ha sido la primera de los dos candidatos en llegar al congreso extraordinario del PP. Entre gritos de 'presidenta, presidenta', ha accedido al recinto acompañada por su equipo de campaña, entre ellos el líder de los populares vascos, Alfonso Alonso, y el ex delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés.

Alonso ha vuelto a apostar por la candidatura de Sáenz de Santamaría como vencedora del congreso. «Ganamos la votación de los afiliados y mañana tocará ratificar la decisión de las bases del partido», ha manifestado a su llegada. No obstante, el líder vasco ha reiterado su apuesta por la integración de las dos candidaturas en un única plancha, liderada por la exvicepresidenta del Gobierno. «Mañana me parece que no deberíamos votar. Los afiliados ya han dicho qué persona quieren que encabece el PP y lo lógico hubiera sido que en torno a esa decisión se buscara una lista de unidad. No ha sido así y habrá que buscarla a partir del lunes para lograr un PP fuerte y ganador», ha lamentado.

El equipo de Sáenz de Santamaría no oculta su malestar por la forma en la que su rival ha hecho campaña y las críticas que, a su entender, han volcado sobre la exvicepresidenta. «Nosotros hemos actuado en positivo y no hemos valorado la otra. Llevamos 15 mordiéndonos la lengua, así que me la voy a morder también el último día», ha concluido.