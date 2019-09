EL PP llevará a los ayuntamientos una ordenanza para frenar los 'ongi etorris' y la simbología terrorista La presidenta de los populares vizcaínos, Raquel González, junto al presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero. / BORJA AGUDO Raquel González ha anunciado hoy que la iniciativa se debatirá por primera vez en Bilbao el próximo jueves LORENA GIL Jueves, 19 septiembre 2019, 12:34

El pasado mes de abril, en plena campaña de las municipales y forales, el PP de Bizkaia ya anunció que la defensa de la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo iba a ser uno de los ejes principales de su trabajo. Pero también reveló entonces su presidenta, Raquel González, que su primera iniciativa en el Ayuntamiento de Bilbao sería defender la aprobación de una ordenanza que permita «limpiar» la villa de simbología relacionada con ETA. Dicho y hecho. González ha comparecido esta mañana en la sede del partido en Bilbao para presentar un proyecto de ordenanza que tras registrarse en el Consistorio el pasado día 12, se someterá a debate en el pleno del próximo jueves. Pero la propuesta no se quedará ahí. Los populares llevarán a todos los ayuntamientos de Bizkaia y Euskadi en los que tengan representación.

La normativa plantea cinco grandes medidas. Entre ellas, la colocación de placas en cada lugar donde ha sido cometido un asesinato terrorista; denegar el uso de espacios públicos para la celebración de 'ongi etorris', especialmente polémicos este verano. «Tenemos que evitar que las calles sean asaltadas por energúmenos que ensalzan lo que tanto daño hizo a este país», ha expresado hoy Raquel González. El proyecto de ordenanza incluye, además, la potestad para sancionar con la suspensión inmediata de autorización por un periodo de hasta diez años a agrupaciones, comparsas y colectivos que utilicen espacios como txosnas, casetas o carrozas de carnavales que discurran por espacios públicos para exhibir carteles, eslóganes o símbolos que «apoyen el terrorismo o ensalcen a terroristas», así como requerir por escrito a todas las asociaciones que quieran recibir una subvención municipal una condena expresa del terrorismo. Por último, la propuesta de los populares aboga por implantar en el servicio de limpieza un protocolo de coordinación con las Fuerza de Seguridad para la retirada inmediata, «en un plazo de 24 horas», de pintadas y carteles que apoyen el terrorismo y humillen u ofendan a las víctimas.

«El alcalde Aburto siempre dice que Bilbao es una ciudad de valores, veámoslo», ha emplazado González. De salir adelante el jueves la iniciativa del PP se abriría un periodo largo de negociación. Y es que la elaboración de una ordenanza requiere no solo de un informe jurídico, sino que todos los grupos pueden aportar sus propuestas para su redacción y debe presentarse públicamente para que los ciudadanos puedan también realizar sus aportaciones. Su aprobación la próxima semana sería por tanto solo un primer escalón. La presidenta de los populares vizcaínos ha comparecido acompañada por el presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero. Hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, ha participado en la elaboración del proyecto de la normativa. Portero, que al igual que González, ha recordado que durante la pasada Aste Nagusia de Bilbao la Audiencia Nacional volvió a ordenar la retirara de carteles de una txosna, apostó por dotar a las instituciones de herramientas para frenar a este tipo de hechos antes de tocar a la puerta de los tribunales de justicia. «Mi padre siempre decía que la vía penal debía de ser la última. Pero cuando recurres a ella es porque no tienes otras herramientas. Pues ya que la ordenanza de fiestas no se aplica, ésta es la herramienta necesaria», ha manifestado. «Se lo pido a los constitucionalistas, se lo pido al PNV y al PSE. Limpiemos las calles, pero también la dignidad de las víctimas», ha apostillado Portero.