El PNV defiende los comicios en julio para trabajar «de forma plena» frente a la crisis

Urkullu ha reclamado ante la Diputación del Parlamento la necesidad de que se celebren las elecciones vascas «cuanto antes». «Mientras no las haya y no haya Parlamento, no se puede aprobar leyes», ha recordado tras calificar como «fundamental» la recuperación de la normalidad política para hacer frente a la crisis que se avecina. Para el lehendakari, el País Vasco «cuenta con los mecanismos preventivos suficientes para desarrollar cualquier tipo de actividad garantizando la seguridad y la salud de las personas». Más claro aún ha sido Joseba Egibar, portavoz del PNV en la Cámara, que ha defendido la celebración de comicios en julio para trabajar «de forma plena» frente a la crisis.

El lehendakari no ha aludido hoy al mes de julio para convocar los comicios, ha dicho que es «una sugerencia», pero ha insistido en que la decisión debe tomarse el próximo día 14, en la tercera reunión que mantendrá con los partidos vascos. Antes, la semana que viene, planteará al Labi, el órgano de coordinación entre administraciones, la posibilidad de que se levante el estado de alerta sanitaria, paso imprescindible para llamar a las urnas. «Tenemos que hablar de esto», ha pedido Urkullu, «por pura responsabilidad».

La de hoy es la segunda comparecencia oficial del lehendakari ante la Diputación Permanente. En la anterior, el pasado 24 de abril, Urkullu sorprendió a la oposición al anunciar que pretendía convocar las elecciones el próximo mes de julio. Recibió críticas de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, e incluso sus socios del PSE le pidieron «cautela» en las declaraciones y los cálculos. Pero el líder del Ejecutivo lo tiene claro: considera que en julio hay menor riesgo de contagios y que en los meses posteriores, acercándose al otoño, existe mayor riesgo de rebrote de la Covid-19.

Tras aquel primer anuncio Urkullu convocó una mesa de diálogo con todos los partidos del arco parlamentario para analizar el asunto. Fue el 30 de abril. La potestad de convocar los comicios es exclusiva del lehendakari, pero el líder del Ejecutivo buscaba apoyo para sus planes. Presentó dos informes, uno jurídico y otro sanitario, que avalan su idea, pero no hubo avances mayores. No logró respaldo porque la clase política, en general, sigue teniendo dudas de si dentro de dos meses se cumplirán las condiciones sanitarias para votar, y algunos incluso advierten de que hay que seguir centrados únicamente en luchar contra la pandemia.

El lehendakari y la consejera de Salud, Nekane Murga a su llegada este viernes a la sede del Parlamento Vasco.

Sea como fuere, el lehendakari maneja las fechas del 12 y el 19 de julio para llamar a las urnas. La decisión definitiva se tomará en una segunda mesa de partidos que Urkullu ha convocado para el jueves que viene. Cabe recordar que los comicios deben ser convocados entre 54 y 60 días antes y que, para eso, el Gobierno vasco debe levantar antes el estado de alerta sanitaria que decretó en marzo, justo antes de que Sánchez estableciese el estado de alarma. Pese a que Moncloa mantuviera la situación de excepción en julio, se podría votar.

«Leales» a Sánchez pese a la «imposición»

El plan de Urkullu se ha visto reforzado especialmente durante las últimas horas. Moncloa se comprometió a facilitar la celebración de los comicios en julio el pasado miércoles a cambio de que el PNV apoyara la cuarta prórroga del estado de alarma. El Gobierno central da vía libre. Se confirmó ayer. «Se podrán celebrar con la máxima cautela y coordinación si así lo estima Iñigo Urkullu. No hay ningún impedimiento», aseguró la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, durante una entrevista.

El lehendakari también ha reivindicado hoy la «cogobernanza» de los Gobiernos central y vasco como «el método más efectivo» para responder a la situación. Urkullu ha defendido que su Ejecutivo ha cumplido el marco fijado por Sánchez -«que nos digan cuando no hemos sido leales»- y ha reprochado al presidente las «imposiciones» de las últimas semanas. Creen en Lakua que el pacto PNV-Moncloa abre la puerta a una colaboración en la gestión que hasta ahora «no existía», y el líder del Ejecutivo ha llamado a la «colaboración» institucional. «No defiendo que Euskadi vaya por libre».